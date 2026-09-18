Hiện thực hóa nghị quyết bằng các công trình hạ tầng thiết thực

Những tuyến kênh rạch được nạo vét, kiên cố hóa sạch sẽ, khang trang. (Ảnh: Vương Lê)

Đồng loạt khởi công nhiều dự án

Phường An Phú Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông (Quận 12 cũ), sở hữu diện tích 14,6km² cùng dân số hơn 129.000 người. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giữ vị trí chiến lược với nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), Hà Huy Giáp, Tô Ngọc Vân và Vườn Lài. Trước áp lực đô thị hóa nhanh, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dân số tăng cơ học và tình trạng thiếu hụt trường lớp, địa phương đã biến những khó khăn này thành động lực bứt phá cho nhiệm kỳ mới.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phường đã bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong nghị quyết. Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác an sinh xã hội, địa phương đã tập trung mở rộng, nâng cấp giao thông, sửa chữa cầu dân sinh xuống cấp, nạo vét và kiên cố hóa các tuyến kênh rạch nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Cuối năm 2025, Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông đã khánh thành một số công trình, đồng thời tiếp tục khởi công mới một số dự án phục vụ thiết thực cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo ngày càng hiện đại, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Cụ thể, phường đã đưa vào sử dụng 4 công trình gồm: nạo vét, kiên cố hóa rạch Giao Khẩu; nạo vét, kiên cố hóa rạch Ấp Tình; xây dựng cống hộp thay thế cầu Võ Đông Nhì và cầu Tư Hổ; nâng cấp, mở rộng đường cặp rạch Tư Trang.

Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, địa phương cũng đã hoàn thành thêm một số dự án gồm: nạo vét, kiên cố hóa rạch Ba Thôn (rạch Rỗng Tùng nối dài); nạo vét, kiên cố hóa rạch Thợ Bột; đầu tư hệ thống thoát nước đường Thạnh Lộc 29. Các công trình này có tổng vốn đầu tư gần 205 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Điểm đặc biệt là các dự án này đã nhận được sự đồng thuận lớn của người dân trên địa bàn thông qua việc người dân tự nguyện hiến hơn 4.000m² đất và tháo dỡ vật kiến trúc, tương đương giá trị hơn 30 tỷ đồng để bàn giao mặt bằng. Cũng trong dịp này, phường còn khởi công dự án nạo vét, kiên cố hóa rạch Láng Le với tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng; triển khai thi công nạo vét, kiên cố hóa các tuyến kênh, cải tạo vỉa hè, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật).

Phường An Phú Đông vừa khởi công một loạt công trình. (Ảnh: Vương Lê)

Với quyết tâm xây dựng phường An Phú Đông ngày càng phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng sống của bà con trên địa bàn, trong tháng 9/2026, phường An Phú Đông tiếp tục khởi công hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2027, phường sẽ đưa vào sử dụng 9 mảng xanh (diện tích hơn 18.000m², vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, hoàn thành quý II/2027); 14 tuyến rạch nạo vét và kiên cố hóa (tổng chiều dài 5.561m, vốn 385 tỷ đồng, hoàn thành cuối năm 2027); sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước 12 tuyến đường hẻm (dài 4.997m, vốn 50 tỷ đồng, hoàn thành quý II/2027); bê-tông hóa 27 tuyến đường hẻm (dài 6.859m, vốn 50 tỷ đồng, đưa vào sử dụng quý II/2027).

Theo ông Hồ Nguyên Thuật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Phú Đông, các dự án được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách có mục tiêu của thành phố. Các đơn vị liên quan đang phối hợp nhịp nhàng để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch.

Hành động vì đời sống người dân

Chia sẻ về những áp lực hạ tầng hiện hữu trên địa bàn, đồng chí Đỗ Đăng Ái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông cho biết, áp lực của việc gia tăng dân số, tình trạng xuống cấp của hệ thống đường, hẻm, sự ô nhiễm, bồi lắng tại một số tuyến rạch và sự thiếu hụt không gian xanh đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, an toàn của người dân cũng như cảnh quan môi trường. Việc đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình này đã góp phần cải thiện cảnh quan, chống ngập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các sở, ngành thành phố, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường và thể hiện ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Những tuyến kênh vừa được hoàn thành trên địa bàn phường. (Ảnh: Vương Lê)

Sự chuyển mình của địa phương nhận được phản hồi rất tích cực từ người dân. Bà Nguyễn Thị Bé, người dân sống trên địa bàn cho biết đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giải quyết bài toán thoát nước, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, mà còn tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Khi các công trình đi vào hoạt động, ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường của người dân sẽ được nâng cao, góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, thân thiện và gắn kết.

Cũng như bà Bé, ông Nguyễn Văn Hùng, sinh sống trên địa bàn phường hơn 20 năm vui mừng khi thấy An Phú Đông đang thay da đổi thịt mỗi ngày. Những con đường mới khang trang, sạch, đẹp; nhiều tuyến kênh rạch được nạo vét, kiên cố hóa đã chấm dứt tình trạng ô nhiễm, tạo không gian xanh mát. Ông Hùng cho biết, người dân rất phấn khởi và sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền để giữ gìn các công trình đã hoàn thành, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, hiện đại.

Có thể nói, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân cùng quyết tâm hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ đang tạo nên diện mạo mới khang trang, hiện đại cho phường An Phú Đông, nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.