Trong tháng 11/2026 tại Hà Nội, Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) và Tập đoàn Great Lakes Semiconductor (GLS, Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác chiến lược (MOU) về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp bán dẫn.

Văn kiện được ký bởi PGS.TS. Nguyễn Ái Việt — Viện trưởng Viện IGNITE, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số — cùng TS. Richard L. Thurston, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GLS, tại trụ sở Viện IGNITE (Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội).

Đáng chú ý, lễ ký kết diễn ra ngay sau Hội thảo khoa học "Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam" tổ chức ngày 17/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dưới sự chủ trì của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đồng tổ chức của Viện IGNITE. Thỏa thuận này đánh dấu bước chuyển nhanh chóng từ những khuyến nghị chính sách tại hội thảo sang các cam kết hành động song phương.

Biên bản Ghi nhớ Hợp tác chiến lược được ký bởi PGS.TS. Nguyễn Ái Việt (Viện trưởng Viện IGNITE) cùng TS. Richard L. Thurston (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GLS). Ảnh: Viện IGNITE

Khi tư duy chính sách gặp gỡ kinh nghiệm công nghiệp toàn cầu

Trong tiến trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bài toán cốt lõi của ngành bán dẫn Việt Nam không chỉ là thu hút vốn đầu tư mà là xây dựng được năng lực R&D nội sinh và đưa sản phẩm ra thị trường. Với vai trò đối tác hợp tác chiến lược của GLS tại Việt Nam, Viện IGNITE đóng góp thế mạnh về tư vấn chính sách, giáo dục, nghiên cứu và điều phối mô hình "5 nhà" (Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp – Nhà đầu tư – Nhà giáo dục).

Song hành cùng đó, GLS (có trụ sở tại Fishkill, bang New York) mang tới mạng lưới quốc tế, năng lực quản trị sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm thương mại hóa công nghệ với mô hình Innovation Funnel™ và năng lực đóng gói – kiểm thử tích hợp FIINPAT™ (Fab Integration and Packaging and Test). Cá nhân TS. Richard L. Thurston — người từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Cố vấn Pháp lý TSMC và có nhiều thập kỷ lãnh đạo tại Texas Instruments — hiện cũng là Thành viên Hội đồng Khoa học Viện IGNITE.

Bảy hướng ưu tiên từ đào tạo nhân lực đến mô hình GLS-ChipForge™

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực 3 năm, xác lập 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên nhằm gắn kết đồng bộ viện – trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước:

• Tư vấn phát triển hệ sinh thái và chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ các sáng kiến bán dẫn cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời đánh giá, chuyển giao và nội địa hóa công nghệ về vật liệu bán dẫn, cảm biến, MEMS, quang điện tử – quang tử, đóng gói tiên tiến, tích hợp dị thể và kiểm thử độ tin cậy.

• Đồng phát triển R&D theo hướng tiếp cận FINPAT™: Triển khai các chương trình R&D chung từ nghiên cứu đến tạo mẫu (prototypes) và thương mại hóa (tích hợp dị thể logic, Monolithic 3D Integration, bộ nhớ, cảm biến, MEMS, quang tử, linh kiện chuyên dụng) tại cả cơ sở của GLS ở Hoa Kỳ lẫn các phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

• Phát triển nguồn nhân lực và Trung tâm Xuất sắc Green Field: Đào tạo kỹ sư, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên; trao đổi giảng viên, chuyên gia và tổ chức thực tập công nghiệp thông qua Trung tâm Xuất sắc Green Field (Green Field Center of Excellence) do Viện IGNITE dẫn dắt.

• Khởi nghiệp công nghệ và đánh giá khả thi GLS-ChipForge™: Ươm tạo start-ups, spin-offs gắn với quỹ đầu tư mạo hiểm; xúc tiến đầu tư song phương và cùng đánh giá tính khả thi của việc thiết lập hệ sinh thái bán dẫn GLS-ChipForge™ tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực 3 năm, xác lập 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên nhằm gắn kết đồng bộ viện – trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Ảnh: Viện IGNITE

Hai bên sẽ thành lập Nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch hàng năm và xúc tiến các dự án đầu tư công nghiệp, trọng tâm tại các cơ sở của GLS ở bang Idaho, bang New York (Hoa Kỳ) cùng các khu công nghệ cao tại Việt Nam như ở tỉnh Bắc Ninh.

Cam kết đồng hành vì năng lực công nghệ bền vững

Phát biểu về sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, nhấn mạnh: "Việc ký kết hợp tác với Great Lakes Semiconductor là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những dự án hợp tác thiết thực. Viện IGNITE kỳ vọng sẽ đóng vai trò là cầu nối tin cậy, đưa kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và mạng lưới đối tác về Việt Nam, đồng thời hỗ trợ đưa các kết quả nghiên cứu của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu."

Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thực chất cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam giai đoạn tới. Ảnh: Viện IGNITE

Về phía Hoa Kỳ, TS. Richard L. Thurston, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GLS, nhận định: "Việt Nam sở hữu đội ngũ nhân lực tài năng và quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác với Viện IGNITE sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển hóa từ nghiên cứu sang sản phẩm thương mại và góp phần xây dựng năng lực công nghệ bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận này cũng sẽ mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động của GLS trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ."

Theo lộ trình 3 năm từ tư vấn chiến lược, đào tạo đến R&D chung và đầu tư công nghiệp, thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thực chất cho hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam giai đoạn tới.