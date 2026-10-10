Hiện thực hóa Nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn

Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường số hóa hồ sơ phục vụ cho chuyển đổi số.

Sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Khoảng 40 chương trình, kế hoạch cùng hơn 400 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành, cho thấy chuyển đổi số đã trở thành nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với từng lĩnh vực công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, việc thực hiện Nghị quyết 57 tập trung vào hai hướng trọng tâm: chuyển đổi trạng thái làm việc của cán bộ, chiến sĩ từ phương thức truyền thống sang hiện đại; đồng thời xây dựng, ứng dụng các phần mềm, số hóa dữ liệu nghiệp vụ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác…

Một trong những nhiệm vụ được xác định là khâu đột phá là số hóa hồ sơ nghiệp vụ. Đến nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã số hóa hơn 100.000 hồ sơ, tài liệu, đạt hơn 35% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chuẩn hóa hơn 74.000 danh bản căn cước can phạm, dồn trùng hơn 21.000 trường hợp và bổ sung hơn 10.000 hồ sơ lý lịch tư pháp. Từ những hồ sơ được lưu trữ theo phương thức truyền thống, một kho dữ liệu số đang từng bước hình thành. Việc số hóa không chỉ bảo quản tài liệu lâu dài mà còn rút ngắn thời gian tra cứu, khai thác thông tin, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Công an xã Dân Hóa ra mắt "Điểm truy cập internet cộng đồng - Bình dân học vụ số".

Tinh thần đổi mới còn được thể hiện rõ tại cơ sở. Công an xã Bố Trạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hình tượng "Chú Công an AI", truyền tải các quy định pháp luật thông qua video ngắn, hình ảnh trực quan trên mạng xã hội. Tại xã Sen Ngư, Công an xã tổ chức các buổi livestream định kỳ trên mạng xã hội để trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân về cư trú, căn cước, đăng ký xe và các thủ tục hành chính.

Ở vùng sâu, vùng xa, chuyển đổi số được bắt đầu từ những việc gần gũi. Tại một số xã biên giới, miền núi như Dân Hóa, Tân Lập, mô hình "Điểm truy cập Internet cộng đồng - Bình dân học vụ số" với các máy tính phục vụ miễn phí đang trở thành những "lớp học mở". Người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và đoàn viên, thanh niên, được hướng dẫn làm quen với máy tính, tiếp cận công nghệ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Những kết quả này gắn liền với quá trình triển khai Đề án 06 và hệ sinh thái VNeID. Năm 2025, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 85%; hơn 1,8 triệu thông tin công dân được điều chỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính; hơn 80% công dân đủ điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử. Đến nay, 48 tiện ích được tích hợp trên VNeID, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số cũng tạo thêm sức mạnh cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Bằng việc làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, trong khoảng một năm trở lại đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, bắt giữ hơn 100 đối tượng. Đại tá Trần Quang Hiếu- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho biết việc làm chủ công nghệ và kỹ thuật phân tích dữ liệu giúp lực lượng Công an từng bước thu hẹp "vùng tối" mà tội phạm lợi dụng để ẩn náu, hoạt động…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Trong năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét tại các lực lượng nghiệp vụ trọng tâm; từng bước chuyển phương thức làm việc truyền thống sang hiện đại, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.