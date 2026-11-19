Doanh nghiệp khẩn trương triển khai dự án

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026, tỉnh trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 27.700 tỷ đồng; trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU), tổng vốn đăng ký trên 172.483 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực: năng lượng, văn hóa, du lịch và nông nghiệp.

Sau hội nghị, các doanh nghiệp tích cực phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đến nay, trong số 19 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, có 1 dự án Nhà máy sản xuất phao nhựa phục vụ dự án điện mặt trời (ở xã Mường Mô) đã hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác; 1 dự án đang thi công; 17 dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công theo tiến độ phê duyệt.

Đối với các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, nhà đầu tư tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, từng bước chuẩn bị điều kiện hình thành dự án cụ thể.

Trong lĩnh vực năng lượng, Công ty Cổ phần năng lượng VinEnergo (Tập đoàn Vingroup) đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2, với tổng mức đầu tư trên 11.600 tỷ đồng. Hai dự án được đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng BESS, trạm biến áp 220kV/35kV, đường dây đấu nối và các hạng mục phụ trợ, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh. Được biết, ngay sau hội nghị, công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, khảo sát mặt bằng và triển khai các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đồng thời tiến hành tuyển dụng công nhân; đầu tư 2 tuyến đường thi công, vận hành trên địa bàn xã Than Uyên, chuẩn bị các công trình phụ trợ phục vụ thi công như: bãi thi công, nhà công vụ, lán trại công nhân.

Ông Trần Quốc Trung, phụ trách phát triển dự án, Công ty Cổ phần năng lượng VinEnergo cho hay: Công ty đã tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan. Hiện nay, công ty đang làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Phấn đấu cuối quý IV/2026, dự án sẽ được khởi công. Cùng với năng lượng, lĩnh vực nông nghiệp cũng ghi nhận những chuyển động tích cực. Công ty Cổ phần Lâm nghiệp xanh đang triển khai Dự án đầu tư phát triển rừng kết hợp trồng chè và trồng dược liệu tại các xã: Pa Tần, Hua Bum và Pa Ủ, với diện tích sử dụng đất trên 470ha, tổng vốn đăng ký 62 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp trồng được 40ha chè cổ thụ và 3ha sâm Lai Châu dưới tán rừng tại xã Pa Tần; còn tại các xã: Hua Bum, Pa Ủ, đang chờ bàn giao mặt bằng để tiếp tục triển khai.Ông Trần Văn Đồng, cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Lâm nghiệp xanh, chia sẻ: Quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, bàn giao mặt bằng, cấp mã số vùng trồng sâm Lai Châu. Sau khi được bàn giao đất, công ty sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý IV/2028 theo cam kết.

Chính quyền đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn. Địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân tán khiến việc rà soát đất đai, xác định ranh giới, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng cần thêm thời gian. Một số dự án quy mô lớn phải thực hiện nhiều thủ tục về môi trường, đất đai, thiết kế, xây dựng và chuyên ngành trước khi đủ điều kiện khởi công.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 6026/UBND-KTN ngày 16/7/2026 và Kế hoạch số 7037/KH-UBND ngày 17/8/2026, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị. Trọng tâm là rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, phân công cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn giải quyết; đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Sở phối hợp với các ngành, địa phương rà soát tình hình triển khai từng dự án, phân loại những dự án có thể thực hiện ngay, những dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn và các dự án chưa bảo đảm điều kiện triển khai. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Được biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, mặt bằng và hạ tầng. Tăng cường đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; thường xuyên giám sát tiến độ, làm rõ nguyên nhân đối với những dự án chậm triển khai và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Từ những bước triển khai cụ thể của các doanh nghiệp đến sự chủ động đồng hành của chính quyền, các cam kết sau hội nghị đang từng bước được hiện thực hóa. Tỉnh xác định không chỉ chú trọng thu hút nguồn vốn mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, lấy tiến độ thực hiện, kết quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho địa phương làm thước đo. Qua đó, đưa tiềm năng, lợi thế trở thành nguồn lực phát triển cho Lai Châu, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống nhân dân.