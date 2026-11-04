Hiện thực hóa các hoạt động từ kết nghĩa giữa đường sắt Việt Nam và Pháp

Đại biểu ngành đường sắt Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp tham quan nhà ga Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chiều 4/11, tại ga Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF), tổ chức Lễ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel, đồng thời tiến hành gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và Ga Trouville-Deauville. Trước đó, VNR đã ký thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville tại Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam Nguyễn Chính Nam nhấn mạnh, ga Hải Phòng và ga Đà Lạt đều lưu giữ những ký ức quan trọng về lịch sử phát triển đường sắt Việt Nam. Ga Hải Phòng gắn với đô thị cảng, kết nối giữa đường sắt với cảng biển; ga Đà Lạt gắn với cảnh quan cao nguyên và không gian di sản giàu bản sắc. Ở Pháp, ga Pontorson là cửa ngõ đến với Mont-St Michel; ga Trouville-Deauville kết nối du khách với những điểm đến nổi tiếng của vùng Normandie.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam Nguyễn Chính Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Điểm gặp nhau giữa bốn nhà ga không chỉ là dấu ấn kiến trúc và những câu chuyện lịch sử, đó còn là khả năng đưa nhà ga trở thành cửa ngõ của trải nghiệm du lịch, một không gian văn hóa gần gũi với cộng đồng và một đầu mối giao thông thuận tiện, hấp dẫn đối với hành khách.

Các đại biểu trên sân ga Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Tổng Giám đốc VNR mong muốn, từ những thỏa thuận kết nghĩa, quan hệ giữa VNR và SNCF sẽ phát triển thành những hoạt động hợp tác thiết thực, như cùng trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà ga; kinh nghiệm phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; thúc đẩy quảng bá và xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt; cùng nhau chuyển những ý tưởng tốt thành chương trình có đầu mối, có kế hoạch và có sản phẩm thực tế.

Đại biểu bên đầu xe lửa cổ tại ga Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Để đạt được thành công trong mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa ga Pontorson Mont-St Michel và ga Hải Phòng, các bên đồng ý hợp tác và thành lập nhóm công tác, gồm hai trưởng ga và các nhân sự hỗ trợ cần thiết. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất một lần mỗi năm để đánh giá quá trình hợp tác và thảo luận về các công việc tiếp theo.

Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp Diego Diaz phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp Diego Diaz nhấn mạnh, cả hai sáng kiến hôm nay đều thể hiện kỳ vọng kết nối các vùng miền, các đội ngũ nhân sự và các hệ sinh thái. Dù các công trình kiến trúc của các nhà ga không được kiến tạo bởi cùng một kiến trúc sư, nhưng chúng đều sẻ chia một di sản tầm cỡ. Sự kiện hôm nay chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác cùng hướng tới tương lai.

“Những hành động hôm nay đang dệt nên sợi dây liên kết sống động giữa hai quốc gia: sợi dây được kết tinh từ ký ức, kỹ năng chuyên môn và tình hữu nghị, mở ra con đường cho những hợp tác cụ thể, tham vọng và bền vững, phục vụ cho tương lai ngành đường sắt Việt Nam”, ông Diego Diaz nhấn mạnh.

Lãnh đạo VNR và SNCF ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-S Michel. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trước đó, ngày 7/5, tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, diễn ra lễ ký thỏa thuận kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville-Deauville. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Đặng Sỹ Mạnh cho biết, quan hệ Việt Nam-Pháp đã trải qua hành trình dài, từ những di sản lịch sử chung đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được nâng tầm vào năm 2024.

Ông nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa hai nhà ga không chỉ là việc gắn kết hai công trình kiến trúc, mà là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa trái tim của những người làm đường sắt và nhân dân hai nước. Đây là khởi đầu cho nhiều dự án hợp tác sâu rộng hơn nữa, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Pháp.

Đại biểu chứng kiến ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-S Michel. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ga Hải Phòng (xây dựng năm 1901) và ga Đà Lạt (xây dựng giai đoạn 1932-1938), là hai nhà ga Pháp cổ, có kiến trúc độc đáo và được bảo tồn nguyên vẹn. Đây là những nhà ga có giá trị đặc biệt về văn hóa, kiến trúc, lịch sử và gắn với lịch sử hình thành, phát triển Đường sắt Việt Nam.

Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville được thiết kế theo cảm hứng Art Deco, kết hợp các yếu tố kiến trúc bản địa. Cả hai nhà ga ngày nay đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, gắn với những hành trình tham quan, trải nghiệm và khám phá văn hóa địa phương.

Đại biểu tham quan đoạn đường sắt răng cưa tại ga Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại chương trình, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp trao mô hình ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel tặng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam; các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville.

Thông tin từ VNR, SNCF là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp, chịu trách nhiệm khai thác mạng đường sắt quốc gia khoảng 28.000km, SNCF có khoảng 290 nghìn nhân viên hoạt động tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn hoạt động trong 6 lĩnh vực, gồm quản lý và bảo trì hạ tầng, quản lý và hiện đại hóa 3.000 nhà ga, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và logistics toàn cầu, khai thác vận tải hành khách, đảm nhận vận tải hàng hóa và logistics tại 120 quốc gia, vận hành các phương tiện giao thông công cộng đô thị. SNCF và ngành đường sắt Việt Nam từng hợp tác trong việc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai.