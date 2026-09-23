Hiến tạng - trao sự sống từ những mất mát

Người bệnh hồi phục sau khi được ghép tạng. Nguồn: BV Hữu nghị Việt Đức.

Trao đi sự sống - lan toả yêu thương

Mới đây, bệnh nhân B.C.T. (45 tuổi, TP Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín.

Sau quá trình hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ xác định người bệnh đủ điều kiện hiến tạng sau chết não. Gia đình người bệnh đã đồng thuận thực hiện nghĩa cử hiến tạng, mong muốn trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Theo quyết định hội chẩn, hai quả thận được lấy từ người hiến chết não. Một quả thận được ghép cho bệnh nhân H.Q.Đ. (33 tuổi), mắc suy thận mạn và đã phải lọc máu chu kỳ suốt 2 năm. Ca ghép được thực hiện thành công, mở ra hy vọng trở lại cuộc sống bình thường cho người bệnh sau thời gian dài phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo.

Trước đó, đầu tháng 4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một câu chuyện khiến nhiều người lặng đi – không chỉ bởi mất mát, mà còn bởi ánh sáng của lòng nhân ái được thắp lên trong những giờ khắc cuối cùng.

O.S.W, cô gái 19 tuổi mang quốc tịch Anh đến Việt Nam du lịch. Nhưng tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc đời cô dừng lại quá sớm. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình, song những tổn thương quá nặng nề khiến cô không thể qua khỏi. Sau đó, một phần sự sống của O.S.W đã được trao đi: Lá gan đã mang lại cơ hội sống cho người đàn ông 53 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng. Hai quả thận giúp hồi sinh sự sống cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi – những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

Lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc

Không chỉ mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng, nghĩa cử hiến tặng còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về việc trao đi sự sống. Chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng và vai trò của hoạt động này trong y học, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Một người ra đi. Nhiều sự sống ở lại. Hiến tặng mô, tạng chính là cách để sự sống được tiếp tục”. Có những thời điểm, dù đã huy động những kỹ thuật tiên tiến, thuốc điều trị và đội ngũ chuyên gia, người thầy thuốc vẫn không thể cứu chữa người bệnh nếu thiếu một nguồn lực đặc biệt: mô, tạng được hiến tặng.

Theo ông Đào Xuân Cơ, đối với người suy tim giai đoạn cuối, một trái tim được hiến có thể mở ra một cuộc đời mới. Với người suy gan, suy thận giai đoạn cuối, một tạng hiến có thể đưa họ trở về với gia đình. Với những người đang mất dần ánh sáng, mô giác mạc được hiến có thể giúp họ nhìn thấy cuộc đời thêm một lần nữa.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, giá trị cao nhất của việc hiến mô, tạng không nằm ở những con số thống kê, mà ở cơ hội để xã hội cùng nhau sẻ chia sự sống, biến nỗi đau mất mát của một gia đình thành hy vọng cho những gia đình khác.

Thông tin tại Hội nghị đẩy mạnh truyền thông về hiến, ghép mô, tạng vừa qua, TS Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, số ca hiến mô, tạng từ người chết não tại Việt Nam liên tục tăng trong ba năm gần đây, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

TS Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, từ những nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận, suy phổi, bệnh lý giác mạc và nhiều bệnh nhân suy mô, tạng khác đã được ghép tạng thành công, có cơ hội hồi sinh và kéo dài sự sống. Kết quả này không chỉ phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái trong cộng đồng mà còn là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ, hệ thống điều phối ghép tạng quốc gia cùng gia đình người hiến.

Hiến tạng không chỉ đơn thuần là cho đi hay sự mất mát, mà là trao lại sự sống cho người khác, đồng thời giúp người thân của mình tiếp tục hiện diện theo một cách khác. Thay vì chỉ đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều gia đình lựa chọn để một phần cơ thể của họ tiếp tục mang lại sự sống cho người khác - để đôi mắt vẫn nhìn cuộc đời, trái tim vẫn tiếp tục đập và lá phổi vẫn tiếp tục hô hấp.