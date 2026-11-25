Các nhà sưu tầm trao hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng Lâm Đồng

Những hiện vật quý từ các nhà sưu tầm

6 nhà sưu tầm được vinh danh gồm: Võ Trần Phú, Hà Hữu Nết, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Duy Quốc Ánh, Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Ngọc Ẩn. Các hiện vật được trao tặng thuộc nhiều nhóm chất liệu, loại hình và niên đại khác nhau, bổ sung thêm nguồn tư liệu cho công tác nghiên cứu, bảo quản và trưng bày của Bảo tàng Lâm Đồng.

Những chiếc vòng mã não, chuỗi hạt trang sức, lục lạc đồng, máy ảnh phim, máy quay phim hay vật dụng sinh hoạt của cư dân xa xưa đã nhuốm màu thời gian. Khi đặt trong dòng chảy lịch sử, mỗi hiện vật phản ánh tập quán, đời sống, trình độ chế tác và những dấu mốc phát triển của vùng đất, con người Lâm Đồng.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quốc Dũng hiến tặng Bảo tàng gần 100 hiện vật mang vẻ đẹp của văn hóa Chăm có niên đại từ thế kỷ XVI - XIX. Bộ sưu tập gồm nhiều đồ vật bằng đồng, đá và các chất liệu khác như: lưỡi rìu, lục lạc, bông tai, nhẫn, chuỗi hạt mã não… Bên cạnh đó là bức hoành phi sơn mài khắc 3 chữ Hán: Phúc - Lộc - Thọ có niên đại thế kỷ XX gắn đời sống văn hóa của cư dân Đà Lạt.

Lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao du lịch Lâm Đồng đánh giá cao giá trị các hiện vật nhà sưu tầm Nguyễn Quốc Dũng hiến tặng

Giá trị của cổ vật không nằm ở độ hiếm, tuổi đời hay giá trị trao đổi, việc quyết định hiến tặng Bảo tàng cũng không đơn giản là chuyển giao những món đồ anh Dũng dày công tìm kiếm, gìn giữ. Điều anh Dũng mong muốn là nhiều người cùng hiểu hơn về cội nguồn, về những lớp trầm tích văn hóa từng tồn tại trên chính quê hương mình.

Đây cũng không phải lần đầu trao gửi những bộ sưu tập của mình. Trước đó, anh đã hiến tặng hiện vật cho một số bảo tàng, Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Chăm, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và các nhà văn hóa tại Đưng K’Si, Đạ Đờn, Đưng K’Nớ và cũng trong dịp này hiến tặng xã Đam Rông 2. Anh chia sẻ: “Tôi rất vui khi những hiện vật mình sưu tầm được trao gửi đúng nơi, đúng người có chức năng bảo quản và phát huy giá trị. Nếu chỉ giữ trong nhà thì chỉ một mình biết. Đưa hiện vật đến bảo tàng, nhiều người có thể cùng chiêm ngưỡng, nghiên cứu, cùng hiểu giá trị của chúng”.

Nhà sưu tầm Hà Hữu Nết hiến tặng 6 hiện vật điện kim, gồm máy ảnh chụp lấy liền đầu tiên Polaroid được sản xuất năm 1947, bộ điện đàm, máy cassette và máy ảnh cơ chụp phim. Đây là những vật dụng từng gắn bó với sinh hoạt, công việc và đời sống của cư dân Đà Lạt qua các thời kỳ.

Nhà sưu tầm Võ Trần Phú trao tặng chiếc máy quay phim từng đồng hành với ông trong những năm tháng làm báo. Thiết bị này gắn với quá trình ghi lại hình ảnh đất và người Lâm Đồng thời khai hoang, lập nghiệp và xây dựng quê hương. Giá trị của hiện vật vì thế không chỉ nằm ở công nghệ ghi hình một thời, mà còn ở mối liên hệ trực tiếp với lịch sử báo chí và tư liệu hình ảnh của tỉnh.

Ở phía Đông Lâm Đồng, nhà sưu tầm Đỗ Duy Quốc Ánh hiến tặng bộ sưu tập hiện vật quý gắn với không gian văn hóa Chăm, gồm: mâm đồng, âu đồng, hũ gốm, vòng tay và chuỗi hạt bằng đá, mã não có niên đại hàng trăm năm, chứa đựng nhiều giá trị. Những món đồ này góp phần phản ánh đời sống vật chất, kỹ thuật chế tác và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng cư dân sinh sống trên vùng cát trắng.

Chiếc máy ảnh chụp lấy liền đầu tiên được sản xuất năm 1947 do nhà sưu tầm Hà Hữu Nết hiến tặng

Đưa di sản hiến tặng đến cộng đồng

Tiếp nhận những hiện vật từ các nhà sưu tập, Bảo tàng Lâm Đồng có thêm nguồn tư liệu để bổ sung, hoàn thiện các sưu tập đang quản lý. Hiện nay, bảo tàng lưu giữ hàng chục ngàn tài liệu, hiện vật, trong đó có 3 Bảo vật quốc gia: Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng tháp Pô Dam và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Cùng với đó là các sưu tập văn hóa Sa Huỳnh, Cát Tiên, Đại Làng, cổ vật tàu đắm Bình Thuận, di sản cung đình triều Nguyễn, hiện vật văn hóa các dân tộc và kỷ vật kháng chiến. Bảo tàng Lâm Đồng trở thành điểm đến du lịch văn hóa đầy sức hút.

Những năm qua, Bảo tàng Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý của các nhà sưu tầm hiến tặng. Có những bộ sưu tập cổ vật được chủ nhân dành hàng chục năm tìm kiếm, chăm chút; có những kỷ vật chiến trường thấm đẫm mồ hôi của thế hệ đi trước, các bậc lão thành cách mạng, cũng có những đồ vật bình dị nhưng gắn liền với sinh hoạt của một gia đình, gắn với cả đời người. Hiến tặng những di sản quý giá cho bảo tàng là đưa những kỷ vật của mỗi cá nhân trở thành tài sản chung của quê hương.

Các hiện vật của nhà sưu tầm Đỗ Duy Quốc Ánh hiến tặng

Bảo tàng Lâm Đồng tiếp tục phát động vận động các tổ chức, cá nhân, nhà sưu tầm, nhân chứng lịch sử và Nhân dân trong, ngoài tỉnh hiến tặng tài liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học liên quan đến vùng đất và con người Lâm Đồng. Bảo tàng cam kết bảo quản hiện vật bằng trách nhiệm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời tổ chức trưng bày, giới thiệu, phát huy giá trị hiện vật đến cộng đồng.

Những kết quả mà Bảo tàng Lâm Đồng đạt được hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của đội ngũ làm công tác bảo tồn bảo tàng, mà còn có sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân các nhà sưu tầm tự nguyện hiến tặng hiện vật. Ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng