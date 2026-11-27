Hiến pháp năm 1946 - Tinh hoa lập hiến Việt Nam

Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946, các đại biểu tham dự tọa đàm khẳng định, Hiến pháp năm 1946 là tinh hoa của lập hiến Việt Nam, thể hiện tài năng, trình độ uyên bác của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo giảng viên cao cấp, trường Đại học Luật Hà Nội, GS.TS Thái Vĩnh Thắng, Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp thành văn đầu tiên, đánh dấu sự chuyển mình từ thời kỳ phong kiến vốn nặng về đức trị, lúc lại nặng về pháp trị sang đề cao vai trò của pháp luật, với tư cách là đạo luật cơ bản của Nhà nước.

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu

GS.TS Thái Vĩnh Thắng cho rằng, điều đặc biệt của Hiến pháp năm 1946 là nêu rõ 3 nguyên tắc nền tảng ngay trong Lời nói đầu: Đảm bảo sự đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt và đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Dù văn bản vô cùng cô đọng, ngắn gọn, nhưng cả 3 nguyên tắc này đến nay vẫn giữ nguyên giá trị kim chỉ nam, xuyên suốt toàn bộ lịch sử lập hiến Việt Nam.

Về quyền con người và quyền công dân, giảng viên cao cấp, GS.TS Thái Vĩnh Thắng nhấn mạnh, Hiến pháp năm 1946 mang lại những bước tiến vượt bậc. Lần đầu tiên, chúng ta xóa bỏ chế độ quân chủ để thiết lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nơi người dân trực tiếp bầu ra người đại diện nắm giữ quyền lực. Lần đầu tiên, quyền bình đẳng giới được xác lập và trao quyền tham chính cho phụ nữ; hàng loạt quyền tự do cơ bản như tự do đi lại, học tập, tôn giáo, tín ngưỡng cũng lần đầu được hiến định.

Xây dựng khối đoàn kết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng giá trị, bản sắc dân tộc

Nhìn từ công tác dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương cho rằng, đóng góp có tính nền tảng của Hiến pháp năm 1946 là đặt quyền bình đẳng của công dân và sự đoàn kết giữa các dân tộc ngay trong những nguyên tắc xây dựng Nhà nước mới.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, trong hoàn cảnh đất nước vừa giành độc lập, Lời nói đầu đề cao đoàn kết toàn dân, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, giới tính, giai cấp hay tôn giáo. Các Điều 6 và 7 ghi nhận mọi công dân đều bình đẳng về quyền và trước pháp luật, đều có thể tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quàng Văn Hương phát biểu

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Hiến pháp năm 1946 đã đặt ra những điều kiện cụ thể để thực hiện quyền bình đẳng như: Điều 8 quy định đồng bào dân tộc thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để tiến kịp trình độ chung; Điều 15 quy định quyền học bằng tiếng của mình ở trường sơ học địa phương; Điều 66 quy định quyền dùng tiếng nói của mình trước tòa án.

Các quy định này cho thấy ngay từ đầu, Hiến pháp đã quan tâm đến chính sách dân tộc để người dân có thể thực hiện quyền của mình trong giáo dục và bình đẳng trước pháp luật.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, tinh thần đó được kế thừa và phát triển trong các bản Hiến pháp tiếp theo phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Những điểm cốt lõi, xuyên suốt là:quyền công dân, quyền con người (dân tộc, văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo…); về bình đẳng, đoàn kết các dân tộc.

Cụ thể, Hiến pháp năm 1959 khẳng định rõ Việt Nam là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc, các dân tộc bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, đồng thời nghiêm cấm hành vi khinh miệt, áp bức, chia rẽ dân tộc. Quy định này được giữ trong các bản Hiến pháp về sau này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hiến pháp năm 1980 đặt ra trách nhiệm của Nhà nước trong việc từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế và văn hóa.

Hiến pháp năm 1992 ghi nhận quyền giữ gìn bản sắc dân tộc và nhấn mạnh việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Điều 5, Hiến pháp năm 2013, ngoài bình đẳng, đoàn kết, còn nhấn mạnh sự tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển và trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, tính tự lực, tự cường của các dân tộc thiểu số.

Nhìn lại cả quá trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khẳng định, Hiến pháp năm 1946 đã đặt ra một định hướng lâu dài: xây dựng khối đoàn kết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng giá trị, bản sắc dân tộc và tạo điều kiện để mọi dân tộc cùng tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Kế thừa và phát triển những giá trị hiến định nền tảng được xác lập từ Hiến pháp năm 1946

Nhìn lại chặng đường 80 năm lập hiến, các đại biểu khẳng định sự cần thiết kế thừa những giá trị nền tảng, đổi mới và phát triển tư duy Hiến pháp qua các thời kỳ.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu

Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Đặng Minh Tuấn cho rằng, cần duy trì tư duy lập hiến gắn với thực tiễn Việt Nam. Việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp luôn gắn với những bước chuyển quan trọng của cách mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Đồng thời, cần kế thừa và phát triển những giá trị hiến định nền tảng được xác lập từ Hiến pháp năm 1946, đó là độc lập, chủ quyền và thống nhất quốc gia; xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ, các quyền và tự do của Nhân dân.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn đề nghị, cần tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nền tảng của Hiến pháp trong đời sống chính trị, pháp lý và xã hội. Hiến pháp vừa thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, vừa thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tạo nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển đất nước.