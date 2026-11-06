Hiến pháp năm 1946: Tầm nhìn chiến lược của Quốc hội đầu tiên

Ngày 9/11/1946, hơn một năm sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Đoàn kết toàn dân, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân dân được xác lập thành những nguyên tắc nền tảng của Nhà nước mới.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (1946-2026) là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khẳng định giá trị lịch sử của Hiến pháp năm 1946, nền tảng dân chủ và pháp quyền đầu tiên của Nhà nước ta, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đại biểu Quốc hội trong lịch sử lập hiến, lập pháp suốt 80 năm.

Đây cũng là dịp nhìn lại những thành tựu lập hiến, lập pháp của đất nước, làm nổi bật bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội./.