Thể hiện sự bình đẳng, đoàn kết các dân tộc theo đúng chủ trương của Đảng

Phát biểu tại Tọa đàm 80 năm Hiến pháp Việt Nam - Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nêu rõ, Hiến pháp năm 1946 đã đặt ra những nền tảng, nền móng lâu dài cho công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản liên quan đến dân tộc và là cơ sở để những bản Hiến pháp sau này mở rộng thêm.

Ngoài những quy định chung, hiến định chung trong quyền công dân, quyền con người thì có 3 điều về bình đẳng, đoàn kết đối với đồng bào dân tộc cũng đã được thể hiện ngay từ năm 1946.

Thứ nhất, đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây gọi là “quốc dân thiểu số” được giúp đỡ về mọi phương diện để theo kịp trình độ chung, nghĩa là theo kịp phát triển chung. Đó là tổng thể.

Thứ hai, Điều 15 quy định: được học bằng tiếng của mình ở trường sơ học.

Thứ ba, Điều 66 đã quy định quyền được dùng tiếng nói của mình trước tòa.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quàng Văn Hương phát biểu

Trước năm 1980, do điều kiện đất nước khó khăn nên các quy định đối với chính sách dân tộc phạm vi còn hẹp. Nhưng đến Hiến pháp năm 1980, có một nội dung mở ra rất rõ, đó là quy định tại Điều 5. “Như tôi đã nêu là đầy đủ về quyền bình đẳng, đoàn kết và đặc biệt là quy định về tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. Đây là điểm mới”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh.

Đặc biệt tại Điều 91 đã quy định Quốc hội bầu ra Hội đồng Dân tộc. Và Hội đồng Dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội và Hội đồng Nhà nước những vấn đề về dân tộc, giúp Quốc hội và HĐND giám sát việc thi hành chính sách dân tộc. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc có quyền tham dự các phiên họp của Hội đồng Nhà nước. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đây là một bước tiến rất lớn của công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Mặc dù đã được Quốc hội thành lập từ ngày 20/4/1961, nhưng phải đến năm 1980 khi ban hành Hiến pháp, Hội đồng Dân tộc mới được ghi chính thức vào trong Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là cơ quan duy nhất của Quốc hội được ghi rõ tên, khác với các Ủy ban khác của Quốc hội chỉ ghi chung. Đồng thời, Hội đồng Dân tộc được xem như một thiết chế chính trị, bao gồm đại diện các dân tộc Việt Nam tham gia, thể hiện rõ nét về quyền bình đẳng, đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đến nay, qua 16 khóa Quốc hội đã có 53/54 dân tộc, còn một dân tộc thiểu số là dân tộc Ngái chưa có đại diện tham gia. Đây là một thiết chế thể hiện sự bình đẳng các dân tộc, đoàn kết các dân tộc theo đúng chủ trương của Đảng.

Từng bước nhận diện rõ chính sách cho vùng khó khăn, vùng đặc thù

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cho biết, sau đường lối đổi mới mà Đại hội VI của Đảng đề ra, có một số điểm nhấn thể hiện rất rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến các vùng khó khăn, đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh tọa đàm

Cụ thể, Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung các vùng khó khăn, đặc thù. Cương lĩnh năm 1991 đã nêu chính sách dân tộc phải phù hợp với đặc thù của từng vùng. Hiến pháp năm 1992 đã phân định các vùng đặc thù, vùng khó khăn là miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đến Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung thêm hải đảo. Như vậy, đến năm 2013, có 4 vùng đặc thù khó khăn đã được quy định trong Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho rằng, việc phân vùng để Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội: miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là cơ sở pháp lý rất quan trọng để cụ thể hóa trong các quy định của luật cũng như là các chính sách của Nhà nước.

Một điểm quan trọng nữa được Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu ra là Hiến pháp năm 1992 đã quy định tại khoản 5 Điều 84 là Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước và xuyên suốt đến nay tất cả các chính sách ở phạm vi lớn do Quốc hội ban hành.

Mặt khác, Hiến pháp năm 1992 cũng quy định Chính phủ khi ban hành chính sách dân tộc thì phải tham khảo ý kiến của Hội đồng Dân tộc. Nhưng đến Hiến pháp năm 2013 thì đã thay từ "tham khảo" bằng từ "phải lấy ý kiến”. Như vậy, khác nhau về bản chất.

Và hiện nay Hội đồng Dân tộc là cơ quan giúp cho Quốc hội trong việc thẩm tra các báo cáo của Chính phủ liên quan đến chính sách dân tộc và các văn bản của các bộ, ngành, các cơ quan gửi đến Quốc hội về chính sách dân tộc. Hội đồng Dân tộc là cơ quan tham mưu, đề xuất và ban hành văn bản cũng như giúp Quốc hội trong việc thẩm tra, bảo đảm chính sách dân tộc trong các dự án luật, pháp lệnh cũng như các văn bản chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

“Đó là những bổ sung, phát triển rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung cũng như những vùng khó khăn, những vùng đặc thù”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đánh giá...