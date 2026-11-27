Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương:

Bình đẳng, đoàn kết đối với đồng bào dân tộc

Bản Hiến pháp năm 1946 đã đặt ra những nền tảng, nền móng lâu dài cho công tác, chính sách và các văn bản liên quan đến dân tộc và là cơ sở để những bản Hiến pháp sau này mở rộng thêm.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quàng Văn Hương phát biểu tại tọa đàm

Ngoài những quy định, hiến định chung trong quyền công dân, quyền con người, có 3 điều về bình đẳng, đoàn kết đối với đồng bào dân tộc đã được thể hiện ngay từ năm 1946.

Thứ nhất, đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây gọi là “quốc dân thiểu số” được giúp đỡ về mọi phương diện để theo kịp trình độ chung, nghĩa là theo kịp phát triển chung. Đấy là tổng thể. Thứ hai, Điều 15 quy định: được học bằng tiếng của mình ở trường sơ học. Thứ ba, Điều 66 đã quy định và đến thời điểm này vẫn rất nhân văn, đó là: quyền được dùng tiếng nói của mình trước tòa.

Một điểm đáng chú ý nữa là Hiến pháp năm 1992 quy định Chính phủ khi ban hành chính sách dân tộc phải tham khảo ý kiến của Hội đồng Dân tộc. Nhưng đến Hiến pháp năm 2013 đã thay từ "tham khảo" bằng từ "phải lấy ý kiến”.

Và hiện nay Hội đồng Dân tộc là cơ quan giúp Quốc hội trong việc thẩm tra các báo cáo của Chính phủ liên quan đến chính sách dân tộc và các văn bản của các bộ, ngành, các cơ quan gửi đến Quốc hội về chính sách dân tộc. Hội đồng Dân tộc là cơ quan tham mưu, đề xuất và ban hành văn bản cũng như giúp Quốc hội trong việc thẩm tra, bảo đảm chính sách dân tộc trong các dự án luật, pháp lệnh cũng như các văn bản chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tôi cho rằng đó là những bổ sung, phát triển rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung cũng như những vùng khó khăn, những vùng đặc thù.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh:

Dẫn dắt đổi mới, sáng tạo và kiến tạo phát triển

Từ Hiến pháp năm 1946 với 7 chương đến Hiến pháp năm 2013 với 11 chương, mỗi bản Hiến pháp đều gắn với thực tiễn phát triển của đất nước. Mỗi giai đoạn có yêu cầu, nhiệm vụ riêng, do đó, Hiến pháp được ban hành trong từng thời kỳ cũng phải thể hiện và đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đó.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh phát biểu tại tọa đàm

Sự phát triển của nền lập hiến Việt Nam cùng thực tiễn phát triển đất nước hiện nay đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp. Đây không đơn thuần là thay đổi cách thức xây dựng một đạo luật, mà sâu xa hơn là sự chuyển biến trong tư duy làm luật. Nếu trước đây, pháp luật chủ yếu phục vụ công tác điều hành, quản lý các hoạt động của xã hội và nền kinh tế thì ngày nay, Hiến pháp, pháp luật phải thực sự dẫn dắt đổi mới, sáng tạo và kiến tạo phát triển.

Tôi đánh giá cao Quốc hội khóa XV và khóa XVI đã tiếp tục rà soát, sửa đổi những bộ luật, luật cần thiết, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, từng bước tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ hơn cho hoạt động của nền kinh tế và đời sống xã hội. Có thể thấy rõ điều này qua nhóm luật liên quan đến đất đai được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp gần đây.

Cùng với đổi mới tư duy, tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội cũng ngày càng được đẩy nhanh. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là ban hành được nhiều luật hơn, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng, tính thống nhất, đồng bộ và khả năng đi vào cuộc sống của từng đạo luật. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, luật không chỉ đẹp trên văn bản mà còn phải đẹp trong thực tiễn thi hành và ở kết quả thực thi. Đây chính là thước đo chất lượng hoạt động lập pháp, đồng thời đặt ra yêu cầu Quốc hội phải quan tâm hơn nữa đến tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Phong:

Nền tảng pháp lý quan trọng kiến tạo môi trường phát triển

Ngay từ đầu, Hiến pháp năm 1946 đã quy định tư tưởng lớn về quyền tự do kinh doanh và bảo đảm tài sản cho công dân. Thư Bác Hồ gửi giới công thương cũng đã khẳng định điều đó. Đặc biệt, các bản Hiến pháp từ năm 1992 đến năm 2013 chúng ta đã có sự nhắc lại rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn và minh bạch hơn, khẳng định một cách rất chắc chắn nền tảng pháp lý công nhận quyền tự do kinh doanh của công dân, quyền bảo đảm tài sản hợp pháp cũng như sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Phong phát biểu tại tọa đàm

Trong tư duy hiện đại của thế giới hiện nay, sức mạnh một quốc gia được đo bằng ba trụ cột: sức mạnh cứng, bao gồm tài nguyên, dân số, cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế, quốc phòng…; sức mạnh mềm, liên quan tới thể chế pháp lý, liên quan tới văn hóa, chuỗi cung ứng... và sức mạnh thông minh, dựa trên khả năng đổi mới, sáng tạo, trọng dụng người tài, khả năng thích ứng, phản ứng với chính sách, phản ứng với thị trường...

Để hội tụ sức mạnh của cả ba trụ cột này đều có vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Một quốc gia chỉ mạnh khi khu vực tư nhân mạnh và khu vực tư nhân chỉ mạnh khi có hệ sinh thái kinh doanh phù hợp và cởi mở.

Trong các bản Hiến pháp năm 1992 và năm 2013 chúng ta đã hiến định rõ ràng quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, quyền sở hữu tài sản hợp pháp và sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, tạo nền tảng pháp lý để từ đó xây dựng các chính sách, cơ chế khác để hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển. Điều này cũng giúp thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, kể cả của lãnh đạo và của doanh nghiệp trong quá trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Nếu chúng ta làm được điều đó và làm tốt hơn nữa, chắc chắn sẽ tạo ra khu vực kinh tế tư nhân mạnh và từ đó giúp khẳng định sức mạnh quốc gia, trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò trụ cột số một như văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nói. Sự hiến định pháp lý chính là nền tảng quan trọng nhất cho toàn bộ những thành quả đó.