Hiến máu trong mọi tình huống để kịp thời cứu chữa bệnh nhân

Là địa phương có sự phát triển kinh tế sôi động, đặc biệt lĩnh vực du lịch của Khánh Hòa ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Cùng với phát triển kinh tế, việc khám chữa bệnh cho người dân, du khách được ngành y tế chú trọng.

Để luôn sẵn sàng có nguồn máu đáp ứng tốt nhu cấp cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa (thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) đã bền bỉ, linh hoạt nhiều chương trình vận động hiến máu với quyết tâm không để thiếu máu trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa, nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh. Mỗi giọt máu được tình nguyện hiến tặng là tia hy vọng cho sự sống của bệnh nhân đang cần máu. Đồng thời, hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội.

Thời gian qua, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa không chỉ kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, người lao động...trong nước mà còn vận động được cả người nước ngoài hiến máu tình nguyện.

Sinh viên ở Khánh Hòa nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: D.Long.

Chiều 28/9, ông Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa cho biết, vận động hiến máu và tiếp nhận máu để sẵn sàng cung ứng cho các cơ sở y tế luôn được từng y, bác sĩ của đơn vị xem là nhiệm vụ quan trọng.

Từ 1/1 đến 27/9 đã tiếp nhận 14.797 đơn vị máu. Trong đó, tiếp nhận do Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa vận động là 10.544 đơn vị; Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa tiếp nhận tại điểm tiếp nhận máu tập trung là 3.243 đơn vị và vận động và tổ chức tiếp nhận cộng đồng là 1.010 đơn vị.

Theo ông Long, để máu luôn đảm bảo cung cấp cho các bệnh viện, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa còn chủ động, linh hoạt triển khai 3 Câu lạc bộ (CLB) đặc biệt là CLB máu sống với gần 700 thành viên; CLB người hiến tiểu cầu với gần 400 thành viên và CLB hiến máu hiếm (Rh âm) với gần 100 người.

Các CLB này luôn thường trực trong tâm thế sẵn sàng, dù mưa gió hay nửa đêm khi cần là sẵn sàng lên đường đi hiến máu, hiến tiểu cầu với mục tiêu cao nhất là kịp thời giành giật lại sự sống cho người bệnh.

Chương trình hiến máu được triển khai liên tục ở Khánh Hòa. Ảnh: HH.

Cùng với việc liên tục vận động và duy trì các CLB, điểm tiếp nhận hiến máu tập trung ở Khánh Hòa hoạt động 24/24 tại đường Hồng Bàng (phường Nha Trang). Đồng thời, y, bác sĩ đẩy mạnh vận động và tiếp nhận máu tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...khi hiến máu từ 50 đơn vị máu trở lên. Song song đó, ký hợp tác vận động hiến máu tình nguyện khẩn cấp với một số đơn vị, tập đoàn có lượng lớn nhân viên ở Khánh Hòa...

Để hiến máu tình nguyện trở thành việc làm, hành động lan tỏa rộng khắp, việc tôn vinh, khen thưởng, khích lệ người hiến máu, hiến tiểu cầu, máu hiếm ở Khánh Hòa cũng được thực hiện bài bản, kịp thời.