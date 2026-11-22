Ngày 22-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026, hướng tới Ngày Cộng đồng chính thức (23-11), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946/ 23-11-2026).

Ngày Cộng đồng là sáng kiến xã hội do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, kết nối và thúc đẩy thực hiện, hướng tới kiến tạo một không gian hành động mở, nơi mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội đều có thể lựa chọn, thực hiện những việc làm thiết thực vì cộng đồng, phù hợp với khả năng và nguồn lực của mình. Với thông điệp “Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”, các hoạt động được triển khai theo phương thức “cả nước cùng hành động”, tập trung vào các nhóm trọng tâm: Thăm hỏi, hỗ trợ, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; thúc đẩy hiến máu tình nguyện; tăng cường tập huấn sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phát triển các sáng kiến, mô hình, mạng lưới tình nguyện và hoạt động nhân đạo thường xuyên, không chỉ dừng lại ở ngày cao điểm…

Quang cảnh lễ ký kết.

*Trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết chương trình phối hợp về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026-2031; đẩy mạnh giáo dục lòng nhân ái, các giá trị nhân đạo và trách nhiệm công dân; xây dựng mô hình “Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng”...

Cũng tại sự kiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031, tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, thảm họa; chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và hành động sớm.

Chương trình “Người gần nhất” chính thức được ra mắt.

*Ngay sau lễ ký kết với hai Bộ, Chương trình “Người gần nhất” chính thức được ra mắt, giới thiệu mục tiêu, định hướng và các hoạt động trọng tâm trong giai đoạn đầu.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình hướng tới kiến tạo một chuẩn mực ứng xử nhân ái của người Việt Nam hiện đại: Biết quan tâm, không thờ ơ trước khó khăn của người khác và có kiến thức, kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động đúng lúc, đúng cách. Xuất phát từ thực tế, khi tai nạn hoặc tình huống nguy cấp xảy ra, những người có mặt đầu tiên bên cạnh nạn nhân thường là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc người đi đường. Họ có thể sẵn lòng giúp đỡ nhưng chưa chắc đã biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu hay kết nối với lực lượng hỗ trợ chuyên nghiệp trong những phút đầu tiên. Vì vậy, “Người gần nhất” hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn giúp đỡ và năng lực hành động, để mỗi người có thể trở thành một mắt xích tin cậy trong mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu tại chương trình.

Hiến máu tại chương trình.

Ngay tại Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, người tham dự còn được trực tiếp tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, trải nghiệm trình diễn và thực hành sơ cấp cứu.

Sau khi trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu tại chương trình, em Nguyễn Thị Yến, sinh viên Trường Đại học Hà Nội chia sẻ: "Trước đây, em luôn mong muốn có thể giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn nhưng chưa có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Sau khi tham gia chương trình, em đã được trang bị những kỹ năng sơ cứu cơ bản để có thể hỗ trợ người khác khi cần. Em hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người hơn, để ngày càng có nhiều người biết cách sơ cứu, chủ động giúp đỡ những người xung quanh. Bởi đôi khi, một kỹ năng nhỏ được trang bị đúng lúc có thể mang lại ý nghĩa rất lớn".