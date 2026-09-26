Hiến máu, dựng trường,...: Những người xây dựng Đà Nẵng từ những việc làm tử tế

"Tài sản xã hội" được tạo nên từ công việc hằng ngày

Sáng 26/9, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh và trao Giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" năm 2026.

15 cá nhân được vinh danh ở 3 nhóm: Công chức phụng sự, Doanh nhân trách nhiệm và Công dân văn minh, nhân ái. Mỗi người một công việc, một hành trình nhưng điểm chung là những đóng góp cụ thể cho cộng đồng.

Ông Đỗ Sỹ Nam, phường Thanh Khê, bắt đầu hiến máu từ năm 1998. Hơn 20 năm qua, ông đã 83 lần hiến máu, trong đó có nhiều lần hiến tiểu cầu bằng máy và hiến máu nóng đột xuất để hỗ trợ bệnh nhân tại Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế.

Không chỉ tự mình chìa cánh tay khi người bệnh cần máu, ông Nam còn vận động nhiều người cùng tham gia hiến máu.

Những cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” năm 2026 đã đóng góp cho cộng đồng từ chính công việc và hành động hằng ngày.

Một hành trình khác kéo dài hơn 16 năm là câu chuyện của ông Nguyễn Bình Nam với câu lạc bộ Bạn Thương Nhau. Những chuyến thiện nguyện đưa ông đến nhiều vùng cao, nơi điều kiện học tập và sinh hoạt của trẻ em còn khó khăn.

Ông cùng câu lạc bộ kết nối xây dựng 19 điểm trường. Riêng dự án "Đi học trên núi" hỗ trợ hơn 400 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 23 điểm trường. Từ những chuyến đi ấy, các hoạt động hỗ trợ bữa ăn, y tế và cứu trợ thiên tai tiếp tục được triển khai.

Ở nhóm Công chức phụng sự, ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cùng tập thể kết nối cộng đồng khởi nghiệp với cơ quan quản lý, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó mở thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Từ những câu chuyện được vinh danh, ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, gọi lòng tin, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia giữa người với người là những "tài sản xã hội" của thành phố.

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, cho rằng lòng tin, trách nhiệm và sự sẻ chia là những “tài sản xã hội” cần được bồi đắp cho thành phố.

Theo ông Vương, sức mạnh của một địa phương không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng hay những công trình được xây dựng. Thành phố còn cần niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền, những doanh nghiệp làm ăn có trách nhiệm và một cộng đồng sẵn sàng sẻ chia khi người khác gặp khó khăn.

Những "tài sản" ấy được tạo nên từ công việc hằng ngày của mỗi người. Công chức tận tâm phục vụ người dân; doanh nhân tạo ra doanh thu, việc làm nhưng đồng thời có trách nhiệm với người lao động, môi trường và cộng đồng; người dân góp phần làm nên diện mạo thành phố bằng cách ứng xử với những người xung quanh.

Thành phố phát triển không chỉ đo bằng kinh tế

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, nhìn nhận một thành phố phát triển không chỉ cần nền kinh tế năng động, hạ tầng hiện đại và năng lực cạnh tranh cao. Điều quan trọng không kém là xây dựng một cộng đồng trách nhiệm, nhân văn, biết chia sẻ và cùng nhau bồi đắp những điều tốt đẹp.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh sự phát triển của thành phố không chỉ được nhìn từ kinh tế, hạ tầng mà còn từ những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Chất lượng cuộc sống đô thị vì thế không chỉ nằm ở đời sống vật chất hay cảnh quan, mà còn ở những giá trị được hình thành và gìn giữ trong mỗi người.

15 cá nhân được tôn vinh tại giải thưởng năm nay là 15 hành trình khác nhau, từ công chức, doanh nhân đến những người dân bình thường. Ông Dũng cho rằng điểm gặp nhau giữa họ là ý thức trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng chính công việc của mình.

Khi Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác các cơ hội phát triển mà còn nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với thành phố.

15 cá nhân được vinh danh ở 3 nhóm: Công chức phụng sự, Doanh nhân trách nhiệm và Công dân văn minh, nhân ái.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp vừa trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa ngày càng phải thể hiện rõ hơn trách nhiệm với người lao động và xã hội.

Ông Dũng cho rằng trong đời sống hằng ngày vẫn còn nhiều cán bộ tận tụy, doanh nhân trách nhiệm, người lao động và công dân tích cực đang âm thầm đóng góp bằng chính công việc của mình.

Những đóng góp ấy có thể là hàng chục lần chìa cánh tay hiến máu, một điểm trường được dựng lên giữa vùng cao hay cách một công chức giải quyết công việc cho người dân.

Từ những việc cụ thể như vậy, lòng tin, trách nhiệm và sự sẻ chia được bồi đắp từng ngày, những "tài sản xã hội" không hiện hữu bằng những công trình, nhưng góp phần làm nên chất lượng sống của một thành phố.