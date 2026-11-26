Công trình nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học tại Trường THCS Hiền Lương góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Năm 2026, xã Hiền Lương được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 69 tỷ đồng để triển khai các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn lực quan trọng giúp địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, xã tập trung rà soát danh mục đầu tư, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn và tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực giáo dục, giao thông, thủy lợi và hạ tầng dân sinh, hướng đến giải quyết những nhu cầu thiết yếu, phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Tiêu biểu là dự án xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Hiền Lương với quy mô nhà lớp học 2 tầng, gồm 8 phòng học. Công trình được đầu tư nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, khắc phục tình trạng thiếu phòng học, tạo môi trường giáo dục khang trang, an toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Cùng với lĩnh vực giáo dục, xã chú trọng đầu tư hạ tầng thủy lợi, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng với tổng chiều dài hơn 11.000m. Công trình góp phần hoàn thiện hệ thống dẫn nước, nâng cao năng lực tưới tiêu, giúp người dân chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Việc nâng cấp các tuyến kênh mương không chỉ hạn chế thất thoát nước mà còn khắc phục những bất cập trong quá trình tưới tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho gieo trồng, chăm sóc cây trồng theo mùa vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác đất canh tác, ổn định sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả các dự án, xã Hiền Lương xác định công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ xuyên suốt. Ngay từ đầu năm, địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan liên quan triển khai thủ tục đầu tư, tổ chức thi công theo kế hoạch. Việc kiểm tra thực tế tại công trường được duy trì nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Trương Tiến Sĩ - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hiền Lương cho biết: Năm 2026, xã được giao gần 69 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai hơn 30 dự án. Trung tâm đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời, chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Đến hết tháng 11, tổng vốn giải ngân đạt gần 60 tỷ đồng, bằng 86,7% kế hoạch.

Kết quả giải ngân cho thấy, sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công của địa phương. Việc tập trung nguồn lực cho những công trình thiết yếu như trường học, thủy lợi không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn trực tiếp đáp ứng nhu cầu học tập, sản xuất của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những tháng cuối năm, xã Hiền Lương tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương thi công các hạng mục còn lại; bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Hiền Lương đang từng bước phát huy vai trò của đầu tư công trong hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.