Hiến kế xây khu đô thị sân bay Long Thành

Nhiều ý tưởng đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đã được các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện bộ, ngành đưa ra tại hội thảo “Đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành” do báo Tiền Phong tổ chức sáng 28-3 tại TP.HCM.

“Lấy mỡ nó rán nó”

Chủ trương xây dựng sân bay Long Thành đã được Quốc hội thông qua tháng 6-2015, giai đoạn 1 chậm nhất năm 2025 phải hoàn thành và đưa vào khai thác một đường hạ, cất cánh, một nhà ga hành khách. Điều khiến các chuyên gia lo ngại là tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án quá lớn, lên tới 336.000 tỉ đồng.

Thế nhưng theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, nguồn vốn xây dựng sân bay Long Thành vẫn có thể khai thác từ nguồn lực đất. Ông Võ cho rằng dự án sân bay Long Thành đang có lợi thế rất lớn là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp, chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí đầu tư sân bay.

“Sân bay Long Thành cần được quy hoạch rất chi tiết, cụ thể chỗ nào là sân bay, chỗ nào khu dịch vụ, khu đô thị… Nếu thừa đất thì Nhà nước có thể mang ra đấu giá, thu được tiền để xây sân bay. Khi đó chính quyền không cần chi quá nhiều tiền ngân sách vào dự án mà lấy kinh phí sinh lời từ mảnh đất đó để thực hiện” - ông Võ nêu ý tưởng.

Đồng quan điểm, GS Nguyễn Trọng Hòa, chuyên viên cao cấp Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho hay phương án tốt nhất để giải bài toán nguồn vốn, đẩy nhanh xây dựng sân bay Long Thành là “lấy mỡ nó rán nó”. Cụ thể, đừng chỉ nhìn chăm chăm vào 5.000 ha xây dựng cho dự án sân bay mà còn có thể mở rộng ra 7.000-9.000 ha. Phần đất mở rộng sẽ được đấu thầu công khai, lấy vốn xây dựng sân bay.

“Nhà nước cũng cần xem xét lại quy hoạch sân bay, ngoài hệ thống giao thông, cao tốc, hạ tầng cũng cần chú ý đến việc phát triển khu dịch vụ sân bay, khu vui chơi giải trí… Vì vậy cần nghiên cứu kỹ thời điểm hoàn thành đưa sân bay Long Thành xuất hiện trên bản đồ hệ thống sân bay thế giới. Có thể nghiên cứu mời nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào giai đoạn đầu xem họ có hào hứng không, số lượng nhà đầu tư quan tâm, số vốn họ cam kết… Đây sẽ là thước đo cho ta thấy hiệu quả của sân bay này trong tương lai” - GS Hòa chia sẻ.

Có ý kiến cho rằng thời gian qua địa phương, bộ, ngành chỉ bàn về xây dựng sân bay mà không quan tâm tới việc phát triển một khu đô thị sân bay Long Thành. Ảnh minh họa: VŨ HỘI

Hình thành khu đô thị sân bay

Theo dõi dự án xây dựng sân bay Long Thành ngay từ những ngày đầu, nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cho biết thời gian qua địa phương, bộ, ngành chỉ tổ chức bàn về xây dựng sân bay mà không quan tâm tới việc phát triển một khu đô thị sân bay Long Thành. Sân bay chỉ là một dự án trong tổng thể quy hoạch lớn đó.

“Quy hoạch khu đô thị xung quanh sân bay không chỉ giúp phát triển mỗi huyện Long Thành mà các huyện khác như Nhơn Trạch, Thống Nhất, TP Biên Hòa cũng phát triển theo. Nếu không có quy hoạch này, chúng ta sẽ có một sân bay hiện đại tầm quốc tế nhưng khu vực dân cư xung quanh xập xệ. Quy hoạch kỹ, đồng bộ, triệt để kết nối tốt với TP.HCM, các tỉnh khác sẽ thu được giá trị rất lớn từ đất, khi đó người dân cũng được hưởng lợi” - ông Quốc chia sẻ.

GS Nguyễn Trọng Hòa cũng cho rằng việc đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giúp hình thành và phát triển một khu đô thị mới, hiện đại, mang tính chất vệ tinh cho cả khu vực xung quanh chứ không phải chỉ là một sân bay lớn độc lập. Vì vậy cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ về quản lý phát triển đô thị. “Khu đô thị không chỉ có sân bay quốc tế mà cần có nhiều khu chức năng quan trọng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước” - GS Hòa nói.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết hiện tại dự án xây dựng sân bay Long Thành đã có sẵn nguồn vốn 23.000 tỉ đồng. Muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cần sự quan tâm chia sẻ của các bộ, ngành, các cấp và toàn dân. Bộ GTVT tiếp tục lắng nghe ý kiến, chia sẻ của các chuyên gia, nhà quản lý để dự án được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Cho nhà đầu tư góp ý quy hoạch, thiết kế sân bay

Nếu chờ Bộ KH&ĐT xây dựng đề án dự thảo luật về đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP), sau đó tổng hợp các góp ý để trình Quốc hội thì rất lâu. Việt Nam có thể xem xét áp dụng mô hình đầu tư xây dựng sân bay Bắc Kinh của Trung Quốc. Cụ thể, một tập đoàn nhà nước sẽ hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, trong nước thông qua việc phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Sau đó hai bên thành lập một công ty đầy đủ năng lực làm chủ đầu tư triển khai dự án sân bay. Ngoài ra, cần cho nhà đầu tư tham gia góp tiếng nói vào giai đoạn quy hoạch sân bay Long Thành, vào điều chỉnh thiết kế, đầu tư phân kỳ…

Ông LƯƠNG HOÀI NAM, chuyên gia hàng không

Đất Long Thành tăng giá, gây khó cho Nhà nước

Giá đất khu vực Long Thành hiện nay đang tăng giá theo kiểu tự do gây khó khăn trong công tác bồi thường cho cư dân theo phương án định giá đất. Nếu định giá thấp, bồi thường thấp thì thiệt thòi cho người dân, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Còn theo thị trường tự do, giá đất không chỉ tăng cao mà rất khó định giá. Do đó, chính quyền tính tới phương án định giá lại sao cho đảm bảo lợi ích giữa Nhà nước với dân, để cho dân không thiệt thòi.

Ông NGUYỄN NGỌC HƯNG, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai

