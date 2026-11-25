Ngày 25/11/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế” với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp logistics và các đơn vị có liên quan.

Tọa đàm được tổ chức nhằm trao đổi, tham vấn các định hướng, mô hình và giải pháp cụ thể để phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, làm rõ những nhiệm vụ Thành phố có thể chủ động triển khai, những vấn đề cần kiến nghị Trung ương và các nội dung cần huy động sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các chủ thể trong hệ sinh thái logistics.

Tọa đàm nhằm trao đổi, tham vấn các định hướng, mô hình và giải pháp cụ thể để phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế

Phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm dịch vụ logistics quốc tế - yêu cầu và vấn đề đặt ra”, ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phát triển dịch vụ logistics là một trong những định hướng quan trọng được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch hành động của TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô dịch vụ logistics, mà cần chuyển mạnh sang tư duy xây dựng năng lực logistics, nâng cao khả năng tổ chức, kết nối và điều phối các dòng hàng hóa, dịch vụ, thông tin và nguồn lực trong chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố trực tiếp tác động đến năng lực cạnh tranh, tính tự chủ và khả năng thích ứng trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển lớn hơn, kết nối trực tiếp giữa các trung tâm sản xuất công nghiệp, hệ thống cảng biển nước sâu, cảng hàng không, mạng lưới giao thông và thị trường tiêu thụ, phân phối quy mô lớn.

Ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm dịch vụ logistics quốc tế - yêu cầu và vấn đề đặt ra”

Đặc biệt, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có vị thế quốc tế, trong đó cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới theo Chỉ số hiệu quả cảng container năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của Thành phố đạt gần 356 triệu tấn. Tuy nhiên, lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn hàng chưa tự động hình thành năng lực của một trung tâm logistics quốc tế. Thành phố vẫn cần tiếp tục cải thiện kết nối đa phương thức, phát triển các dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tổ chức lại mạng lưới trung tâm logistics, ICD, kho bãi phù hợp với không gian kinh tế mới.

Từ yêu cầu đó, Tọa đàm tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn: mô hình và định vị phát triển, quy hoạch và kết nối hạ tầng, dịch vụ và năng lực doanh nghiệp, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp thực hiện.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất 3 nhóm đột phá được kiến nghị cho TP. Hồ Chí Minh.

Tại tọa đàm, PGS.TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cùng nhóm nghiên cứu UEH Logistics Lab đặt vấn đề: một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không đơn thuần là một cảng lớn hơn, mà phải là nơi các quyết định về dòng hàng của khu vực được hình thành và cung cấp dưới dạng dịch vụ, tức chuyển từ vai trò “cửa ngõ hàng hóa” sang “trung tâm điều phối chuỗi cung ứng”.

Theo cách tiếp cận của nhóm nghiên cứu, quá trình phát triển có thể được nhìn nhận qua 3 bậc: từ cơ sở kho bãi, cảng cửa ngõ, đến trung tâm logistics đầu mối và cao nhất là cụm logistics tích hợp, nơi hạ tầng vật lý được kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng, thể chế Khu thương mại tự do, dữ liệu, tài chính và tri thức. Với TP. Hồ Chí Minh, mô hình ở bậc phát triển cao cần được tổ chức trên không gian 3 lớp, trong đó Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và cụm cảng nước sâu đóng vai trò hạt nhân quan trọng.

Tham luận đề xuất mô hình “4+1”, gồm 4 tầng: hạ tầng vật lý, thể chế Khu thương mại tự do, dịch vụ giá trị gia tăng, hạ tầng số, cùng một lõi điều phối về quản trị, nhân lực và tri thức. Giá trị của một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không chỉ nằm ở cảng, kho hay bến bãi mà ngày càng tập trung ở phần “mềm” gồm dữ liệu, năng lực điều phối, dịch vụ giá trị gia tăng và tri thức. Cùng với đó, 3 nhóm đột phá được kiến nghị cho TP. Hồ Chí Minh gồm: nghiên cứu áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình logistics mới, hình thành đầu mối phối hợp liên ngành thúc đẩy logistics Thành phố, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và bản sao số phục vụ điều phối hoạt động logistics, trong đó có các cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái.

Bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh đề xuất một số nhóm giải pháp về thể chế, hạ tầng, tài chính xanh, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp và hiệp hội, bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh định vị Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một tập hợp công trình hạ tầng mà là hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng toàn diện và trung tâm điều phối dòng chảy hàng hóa - thương mại - tài chính của khu vực.

Theo đó, mô hình được cấu thành trên 3 trụ cột: trung tâm trung chuyển và phân phối đa phương thức, trung tâm chuỗi cung ứng giá trị cao với các dịch vụ 3PL/4PL/5PL, trung tâm dịch vụ hỗ trợ toàn cầu.

Để hiện thực hóa định hướng này, tham luận đề xuất một số nhóm giải pháp về thể chế, hạ tầng, tài chính xanh, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Trong đó, cần tích hợp tầm nhìn trung tâm logistics quốc tế vào quy hoạch chung của Thành phố và quy hoạch cảng biển, đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường thủy và hệ thống vành đai vào cảng, phát triển các cơ chế tín dụng, đầu tư xanh, đào tạo nguồn nhân lực logistics số, hàng hải và tài chính chất lượng cao, tăng cường hợp tác với các thương cảng và trung tâm hàng hải quốc tế.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chuyên gia lĩnh vực logistics, Liên danh tư vấn Quy hoạch tổng thể Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG) tham luận về định hướng xây dựng Hợp phần logistics trong Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Cùng quan điểm, ông Trần Ngọc Thanh - Chuyên gia lĩnh vực logistics, Liên danh tư vấn Quy hoạch tổng thể Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group (BCG) tham luận về định hướng xây dựng Hợp phần logistics trong Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Hợp phần logistics được tiếp cận theo hướng cụ thể hóa Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia và Kế hoạch hành động của Thành phố vào không gian quy hoạch tổng thể. Phương án đang nghiên cứu định hướng 3 lớp không gian logistics, 5 hành lang logistics đa phương thức, mạng lưới các trung tâm/khu logistics có phân cấp về chức năng, quy mô và vị trí, xác định Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là một trong những hạt nhân quan trọng của hệ thống.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh có nền tảng của một cửa ngõ logistics lớn với cụm cảng biển quy mô hàng đầu, mạng lưới công nghiệp - thương mại rộng và dư địa phát triển sau hợp nhất. Tuy nhiên, những điểm cần tiếp tục cải thiện gồm sự phụ thuộc lớn vào vận tải đường bộ, kết nối đa phương thức còn hạn chế, dịch vụ logistics giá trị gia tăng chưa tương xứng với quy mô, chi phí logistics còn cao và thiếu các doanh nghiệp đầu tàu đủ mạnh về nguồn lực, công nghệ và khả năng tổ chức chuỗi cung ứng.

Định hướng quy hoạch đặt mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics hiện đại, có năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt khu vực Đông Nam Á, trên nền tảng logistics tích hợp, thông minh và bền vững, bảo đảm sự liên thông giữa cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, đường thủy, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các vùng sản xuất.

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa - Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam tham luận với chủ đề “Phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng, thu hút doanh nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh”

Tiếp nối các nội dung về mô hình và không gian phát triển, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa - Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam tham luận với chủ đề “Phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng, thu hút doanh nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh”.

Tham luận bổ sung góc tiếp cận về phát triển các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng, thu hút doanh nghiệp và tăng cường kết nối TP. Hồ Chí Minh với chuỗi cung ứng quốc tế, qua đó làm rõ thêm yêu cầu phát triển hệ sinh thái dịch vụ song hành với đầu tư hạ tầng và tổ chức không gian logistics của Thành phố.

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tham luận định hướng xây dựng Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tham luận về định hướng xây dựng Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics theo Thông tư số 71/2026/TT-BCT, làm rõ vai trò và cơ hội của TP. Hồ Chí Minh trong mạng lưới logistics quốc gia.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, đưa Chỉ số năng lực logistics của Việt Nam vào nhóm 40 và giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP, đến năm 2050 có ít nhất 10 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, Dự thảo Đề án quốc gia tiếp cận theo nguyên tắc lấy dòng hàng hóa làm trung tâm, phát triển hệ thống logistics theo không gian kinh tế, hành lang logistics, cực tăng trưởng và cửa ngõ giao thương quốc tế, Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, hạ tầng kết nối, dữ liệu và nguồn nhân lực, trong khi doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực trong đầu tư hạ tầng lõi, thiết bị và công nghệ. Chuyển đổi số và logistics xanh được xác định là tiêu chuẩn xuyên suốt thay vì nội dung bổ sung. Theo định hướng đang nghiên cứu, TP. Hồ Chí Minh là hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, một trong những đầu mối logistics quốc tế quan trọng của cả nước. Cơ hội của Thành phố gắn với không gian phát triển mới, Khu thương mại tự do, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các công trình hạ tầng chiến lược và khả năng liên kết với Đồng Nai, Tây Nam Bộ và các hành lang kết nối ASEAN.

Bộ Công Thương nhận định điều quan trọng không phải chỉ hình thành thêm một công trình logistics, mà phải xây dựng được một hệ sinh thái logistics quốc tế, với quỹ đất phù hợp, kết nối đa phương thức, dữ liệu liên thông và cơ chế phối hợp vùng rõ ràng.

Phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề “Từ kinh nghiệm quốc tế đến mô hình TP. Hồ Chí Minh: TP. Hồ Chí Minh cần làm gì để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề “Từ kinh nghiệm quốc tế đến mô hình TP. Hồ Chí Minh: TP. Hồ Chí Minh cần làm gì để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế” có sự tham gia của ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương; ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; đại diện Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp logistics lớn. Phiên thảo luận tập trung trao đổi về mô hình trung tâm logistics quốc tế phù hợp với điều kiện Thành phố, cơ chế điều phối và liên kết vùng, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, thu hút doanh nghiệp logistics quốc tế, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh và các cơ chế chính sách cần kiến nghị Trung ương.

Thông qua Tọa đàm, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp nhận các ý kiến thực tiễn, nhận diện rõ những điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp có trọng tâm, khả thi, đặc biệt phân định rõ những nhiệm vụ Thành phố có thể chủ động triển khai, những nội dung cần kiến nghị Trung ương và những vấn đề cần sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu - đào tạo. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế.