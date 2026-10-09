Hiến kế cho Huế, thế nào để được tiếp nhận?

Ủy ban nhân dân thành phố Huế sáng nay đã nhấn nút triển khai chuyên mục “Hiến kế” trên nền tảng Hue-S để tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Một bất cập trong giao thông, thủ tục hành chính hay giải pháp bảo vệ cảnh quan, di sản đều có thể trở thành hiến kế hữu ích. Người dân có những quan sát từ thực tế. Hoặc, doanh nghiệp, nhà khoa học và người trẻ có thể đề xuất những cách làm mới.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế, cho rằng, xã hội có nhiều ý tưởng tốt, nhưng nếu chỉ dừng lại trong những cuộc trao đổi riêng lẻ thì khó tạo thành sức mạnh chung. Chuyên mục “Hiến kế” giúp cộng đồng gửi ý tưởng trực tuyến đến chính quyền.

Theo Quy chế, người gửi truy cập chuyên mục “Hiến kế” trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp và trình bày nội dung đề xuất. Có thể đính kèm hình ảnh, video, tài liệu hoặc thông tin vị trí để làm rõ vấn đề; việc công khai hiến kế và thông tin cá nhân được lựa chọn theo chức năng hệ thống.

Để đề xuất dễ được xem xét, người gửi cần nêu rõ vấn đề, địa điểm, ảnh hưởng và hướng giải quyết; nội dung bằng tiếng Việt, trung thực, cụ thể, có tính xây dựng và hướng đến lợi ích chung. Chuyên mục này không thay thế các kênh khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hay thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, điều quan trọng không chỉ là tiếp nhận ý tưởng, mà còn phải xác định ý tưởng được chuyển đến đâu, ai chịu trách nhiệm xử lý và kết quả ra sao. Quá trình số hóa giúp người gửi theo dõi hành trình của hiến kế.

Quy chế giao Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và chuyển hiến kế đến cơ quan phù hợp. Việc kiểm tra, tiếp nhận, phân loại được thực hiện trong 30 phút kể từ khi hệ thống xác minh người gửi và xác định nội dung đáp ứng điều kiện. Cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi trong vòng hai ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Phản hồi có thể thông tin tiến độ công việc đang triển khai, tình hình nghiên cứu đề xuất mới hoặc giải thích lý do nếu nội dung không thuộc thẩm quyền. Thời hạn hai ngày là để phản hồi, không có nghĩa mọi hiến kế phải được thực hiện trong khoảng thời gian này. Việc tiếp nhận cũng không đồng nghĩa cơ quan nhà nước bắt buộc áp dụng mọi đề xuất. Tuy nhiên, nội dung chưa thể thực hiện cần được giải thích rõ ràng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn kỳ vọng ý tưởng tốt có thể trở thành nhiệm vụ nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sản phẩm hoặc động lực tăng trưởng mới. Quy chế cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến; nghiên cứu hình thức khuyến khích người dân tham gia. Định kỳ hằng quý, cơ quan này tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, lựa chọn những tổ chức, cá nhân có hiến kế thiết thực, có giá trị hoặc đóng góp tích cực để biểu dương, tuyên dương.

Ngay trong ngày đầu triển khai, chuyên mục đã ghi nhận tín hiệu ban đầu. Dù mới được nhấn nút khởi động vào buổi sáng, đến 15 giờ cùng ngày, đã có 15 ý kiến của người dân gửi đến mục “Hiến kế”. Kết quả này là sự khích lệ đối với quá trình vận hành chuyên mục, đồng thời cho thấy một kênh tiếp nhận trực tuyến có thể tạo thêm điều kiện để người dân đưa ý tưởng, đề xuất của mình đến chính quyền.

“Hiến kế” chỉ trở thành đóng góp thực chất khi người dân nêu rõ vấn đề, đề xuất hướng giải quyết và cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xem xét, phản hồi. Từ những ý kiến đầu tiên, hiệu quả của chuyên mục sẽ được thể hiện qua cách các đề xuất được tiếp nhận, xử lý và phản hồi trong thực tế.