Hiền Hồ hát về mối tình đầy nước mắt của Kỳ Duyên trong phim 'Chị chị Em em 3'

Về cơ duyên đưa ca khúc “Nỗi buồn em yêu nhất” đến với phim "Chị chị Em em 3", nhà sản xuất Will Vũ cho hay: “Trong một lần gặp gỡ, Hiền có cho tôi nghe một bản pop ballad lãng mạn và mang nhiều màu sắc tiếc nuối trong tình yêu. Ca khúc lúc đó cũng là một single chưa được phát hành và tôi cảm nhận có sự tương đồng sâu sắc với bộ phim nên đề xuất làm OST với Hiền”.

Hiền Hồ thể hiện ca khúc "Nỗi buồn em yêu nhất" trong phim "Chị chị Em em 3"

Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ cho biết cô cũng có sự thay đổi trong cách tiếp cận khi bài hát chính thức được chọn làm nhạc phim. Cô chia sẻ: “Trước đó, tôi thường thể hiện bài hát dựa trên cảm xúc cá nhân, nhưng lần này tôi cố gắng hiểu và đặt mình gần hơn với tâm trạng của các nhân vật trong phim để truyền tải tinh thần tác phẩm”.

MV mở đầu bằng hình ảnh Hiền Hồ trong bộ Việt phục trang nhã, tay cầm bó sen hồng. Vẻ ngoài dịu dàng này của nữ ca sĩ tạo nên sắc thái trữ tình, tương phản với những diễn biến tình cảm phức tạp dần được hé lộ sau đó. Câu chuyện bắt đầu từ mối quan hệ giữa Văn Tài và Thị Mầu: cả hai đang chuẩn bị kết hôn, nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thị Liễu khiến tương lai vốn đã định sẵn này trở nên xáo trộn.

Tài và Liễu quen biết từ thuở nhỏ, từng dành cho nhau tình cảm đặc biệt nhưng phải chia xa vì những biến cố. Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm vì thế khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên. Các phân cảnh Tài trằn trọc trong đêm, viết thư cho Liễu hay đỡ lấy cô trước sự chứng kiến của Mầu cho thấy quá khứ dường như vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đến anh, đồng thời khiến Mầu phải hoài nghi về vị trí của mình trong tim Tài. Mối quan hệ càng thêm éo le khi Liễu và Mầu vốn là chị em họ, khiến tình hình ngày càng trở nên rối ren.

Những bất ổn ấy dần chuyển thành xung đột trong mối quan hệ giữa Tài và Mầu. Từ cuộc trò chuyện căng thẳng, khoảnh khắc Mầu bật khóc khi Tài bỏ đi đến lần cả hai tranh cãi sau khi cô bắt gặp anh chè chén, MV cho thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Ở phân cảnh cuối, hình ảnh Tài giận dữ chỉ tay về phía Mầu, tạo nên sự đối lập với lời cầu hôn ngọt ngào ở đầu MV. Trong khi Mầu vẫn muốn cứu vãn cho mối quan hệ, những biểu hiện của Tài lại khiến cô phải đối diện với nhiều lo lắng và tổn thương.

Song hành với câu chuyện là ca từ da diết của “Nỗi buồn em yêu nhất”. Ca khúc khắc họa tâm trạng của một người phụ nữ càng cố vun đắp tình yêu càng cảm nhận rõ sự xa cách của đối phương. Những câu hát “càng nắm càng trôi, càng vun đắp càng vơi” gợi lên cảm giác bất lực khi một người càng muốn níu, người kia càng muốn rời. Đặt trong câu chuyện của Thị Mầu, đây có thể xem như tiếng lòng của cô dành cho Văn Tài trước mối hôn sự trên bờ vực tan vỡ.

Điệp khúc “người là nỗi buồn em yêu nhất” cũng là điểm nhấn gợi nhiều liên tưởng đến mối quan hệ giữa Mầu và Tài. Người cô muốn gắn bó vừa mang đến những hy vọng về hạnh phúc, vừa khiến cô phải trải qua những tổn thương và hoài nghi. Bởi vậy, nỗi buồn trong ca khúc không chỉ nằm ở viễn cảnh chia lìa, mà còn ở cảm giác vẫn yêu thương một người ngay cả khi tình cảm ấy khiến bản thân day dứt.

Đối với Hiền Hồ, hai câu hát trong điệp khúc: “Người là nỗi buồn em yêu nhất/Người là kỷ niệm em muốn cất” để lại ấn tượng sâu sắc bởi gói trọn tinh thần ca khúc. Nữ ca sĩ chia sẻ, bài hát gợi nhắc đến việc chấp nhận những cảm xúc đã qua: “Khi buông bỏ, mình cố gắng quên đi. Còn khi chấp nhận, mình thừa nhận rằng bản thân đã từng buồn và đã từng yêu rất nhiều. Khi ấy, những cảm xúc đó cũng trở thành một nỗi buồn đẹp đẽ”.

Với chất giọng da diết và cách thể hiện ca khúc theo hướng tự sự, Hiền Hồ góp phần truyền tải sắc thái tiếc nuối, mong manh cho câu chuyện trong phim. Phần âm nhạc kết hợp cùng những hình ảnh từ dịu dàng, tình tứ đến căng thẳng, đối đầu giúp MV khắc họa rõ hơn những chuyển biến trong mối quan hệ giữa Thị Mầu và Văn Tài. Qua đó, “Nỗi buồn em yêu nhất” mang đến thêm một góc nhìn về tình yêu ngang trái trong “Chị chị Em em 3”, khi người mình yêu thương nhất đôi khi cũng là người mang đến nhiều buồn đau nhất.

Phim điện ảnh “Chị chị Em em 3” hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.