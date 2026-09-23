Hiến đất mở đường - Từ đồng thuận đến diện mạo mới ở Bình Minh

Khi con đường được mở từ lòng dân

Những ngày này, ngõ Kề, thôn Cao Viên có thêm một nhịp chuyển động mới. Những bức tường, phần công trình nằm trong phạm vi mở rộng đường làng, ngõ xóm lần lượt được tháo dỡ. Khoảng không trước những ngôi nhà rộng thêm, con đường vốn có những đoạn chật hẹp dần trở nên thông thoáng.

Cán bộ phòng Kinh tế xã Bình Minh cùng người dân thôn Cao Viên thực hiện đo và xác định diện tích đất mở đường. Ảnh T. Đạt

Gia đình ông Nguyễn Văn Khởi là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng. Để phục vụ mở rộng đường làng, ngõ xóm, gia đình ông Khởi tự nguyện hiến 6m² đất. Với mỗi gia đình, đất ở luôn là tài sản đáng kể, nhưng sau khi được tuyên truyền về chủ trương, các thành viên trong gia đình ông Khởi cùng thống nhất dành phần đất ấy cho việc chung.

“Đường rộng hơn thì người dân đi lại thuận tiện hơn, việc vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt hằng ngày cũng bớt khó khăn. Gia đình thấy đây là việc có lợi lâu dài cho cả khu dân cư”, ông Khởi chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ ấy, gia đình ông Lê Ngọc Tuyên và ông Lê Ngọc Cúc cũng tự nguyện dành một phần diện tích đất của gia đình để con đường được rộng rãi hơn. Không chỉ có đất và công sức của người dân, quá trình mở đường ở Cao Viên còn nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thanh Oai ủng hộ 5 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phục vụ phá dỡ, vận chuyển. Gia đình các ông Nguyễn Trung Đài, Nguyễn Trung Đoàn, Nguyễn Trung Tuấn và một mạnh thường quân cũng đóng góp kinh phí, với tổng số tiền hỗ trợ bước đầu 15 triệu đồng.

Người góp của, người góp công, người hỗ trợ máy móc thi công để mở rộng tuyến đường ngõ tại thôn Cao Viên. Ảnh T. Đạt

Người có đất góp đất, người có điều kiện góp kinh phí, doanh nghiệp hỗ trợ máy móc. Mỗi người một cách, nhưng cùng hướng về một công việc chung. Trưởng thôn Cao Viên Nguyễn Hồng Mai chia sẻ, để tạo sự đồng thuận, cán bộ thôn và Ban Công tác Mặt trận trực tiếp gặp gỡ từng hộ, trao đổi về mục đích, ý nghĩa cũng như lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường. Những băn khoăn của người dân được lắng nghe, được giải thích cụ thể.

Từ những cuộc trò chuyện ở từng gia đình, chủ trương chung dần trở thành sự tự nguyện. Khi người dân hiểu con đường được mở không chỉ phục vụ hôm nay, mà còn mang lại thuận tiện cho chính mình và thế hệ sau, việc sẻ chia một phần đất đai cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Từ những mét vuông đất đến diện mạo mới

Trở lại tuyến đường Ngang, xóm Chợ, thôn Cao Bộ (xã Bình Minh) hôm nay, nhiều người khó hình dung nơi đây từng có những đoạn đường chật hẹp, những hàng rào nằm sát lối đi. Sau đợt người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, tuyến đường nay đã thông thoáng hơn. Những khúc cua trước đây khuất tầm nhìn được chỉnh trang, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa cũng thuận tiện hơn.

Ông Đào Xuân Chỉnh (80 tuổi), ở xóm Chợ, thôn Cao Bộ tự nguyện hiến một phần diện tích đất của gia đình để mở rộng đường làng, ngõ xóm dịp tháng 6-2026. Ảnh T. Đạt

Trước đó, vào tháng 6-2026, nhiều gia đình ở thôn Cao Bộ đã tự nguyện lùi hàng rào, dành một phần đất ở để mở rộng đường. Có gia đình hiến vài mét vuông, có hộ hơn chục mét vuông. Mỗi phần đất được bàn giao là một phần tài sản riêng được sẻ chia cho lợi ích chung.

Ông Đào Xuân Chỉnh, 80 tuổi, ở số 22 đường Ngang, xóm Chợ, là một trong những người tiên phong hiến đất mở đường. Với ông, đất đai là tài sản của mỗi gia đình, nhưng một con đường rộng rãi lại là lợi ích mà cả cộng đồng cùng hưởng.

“Đường rộng thì người dân đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Nhà có người già, trẻ nhỏ cũng yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày”, ông Chỉnh chia sẻ.

Các đồng chí cán bộ thôn Đống (cũ), nay là thôn Cao Bộ trao đổi với người dân tại tuyến đường Ngang, xóm Chợ thời điểm chỉnh trang, mở rộng đường. Ảnh T. Đạt

Để có được sự đồng thuận ấy, theo Trưởng thôn Cao Bộ Nguyễn Văn Tiến, ngay khi có chủ trương, cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và lãnh đạo thôn tổ chức họp dân, thông tin công khai về phương án mở rộng đường. Cán bộ, đảng viên và những người có uy tín được vận động đi trước, làm trước. Chi hội Cựu chiến binh và các đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi với từng hộ dân.

Cách làm này giúp việc vận động không dừng lại ở con số bao nhiêu mét vuông đất được hiến, mà hướng tới việc để mỗi gia đình hiểu rõ giá trị của công trình đối với cuộc sống lâu dài của cộng đồng.

Từ Cao Bộ đến Cao Viên, những tuyến đường trong các khu dân cư ở Bình Minh đang từng bước được mở rộng. Mỗi nơi một thời điểm, một cách làm, nhưng điểm chung là khi người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực, sự đồng thuận trở thành một nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thiện hạ tầng.

Đường rộng hơn không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện. Những tuyến đường thông thoáng còn tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Cấp ủy chi bộ và Ban công tác mặt trận và lãnh đạo thôn Cao Viên đến tận nhà các hộ dân để lắng nghe, tuyên truyền. Ảnh T. Đạt

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Vũ Mạnh Tuấn cho biết, việc người dân tự nguyện hiến đất mở đường không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, chỉnh trang khu dân cư, tạo thêm nguồn lực để địa phương hoàn thiện hạ tầng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của người dân với những công việc chung.

Theo ông Vũ Mạnh Tuấn, để ghi nhận sự đóng góp của người dân và bảo đảm quyền lợi của các hộ sau khi hiến đất, xã Bình Minh đã giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp với thôn, các hộ gia đình, cá nhân rà soát, xác định cụ thể diện tích, ranh giới phần đất đã hiến và diện tích đất còn lại. Trên cơ sở đó, địa phương thực hiện các thủ tục ghi nhận biến động đất đai theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân về sau.

Từ những mét vuông đất được tự nguyện sẻ chia, những tuyến đường ở Bình Minh đang từng bước rộng mở. Phía sau mỗi phần đất được bàn giao là những cuộc gặp gỡ, trao đổi và sự thống nhất trong mỗi gia đình. Khi một phần lợi ích riêng được dành cho việc chung, những con đường không chỉ trở nên thông thoáng hơn mà còn góp phần tạo nên diện mạo khang trang, thuận tiện cho khu dân cư.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất nằm ở chính sự chung tay ấy. Bởi một con đường có thể được mở rộng bằng đất đai, nhưng để con đường ấy hình thành và nối dài, cần có sự đồng thuận, trách nhiệm và niềm tin của người dân.