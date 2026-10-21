Hiến đất làm đường, điện và cây xanh

Con đường thôn 9 vừa được hoàn thành với hàng ngàn m2 đất được cư dân tự nguyện hiến đất

Bà Nguyễn Thị Ninh, cư dân thôn 9, xã Đạ Tẻh đang tham gia dọn dẹp con đường bê tông to, đẹp chạy qua trước nhà. Bà bảo, con đường chạy qua xóm 4A, 4B trước là đường đất trải lớp đá cấp phối nhỏ xíu, xe cộ đi qua rất khó khăn vào mùa mưa. “Đến lúc thôn họp, xã họp thông báo làm đường chạy vào khu sản xuất, bà con ủng hộ ngay. Nhà nào cũng hiến đất, lùi lại 2 m để con đường được to, rộng, làm thêm cả hệ thống đường điện, lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng. Như nhà tôi cũng hiến 140 m2 đất chạy dọc ruộng lúa”, bà Nguyễn Thị Ninh chia sẻ. Người phụ nữ đã có 40 năm gắn bó với vùng đất Đạ Tẻh nhắc lại những ngày khó khăn, khi điện - đường - hoa ven đường còn là những điều xa xôi.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 9 thông tin: “Bà con hiến đất rất nhiệt tình, không tính toán. Khi có chủ trương xã đưa xuống về việc làm đường, thôn họp phổ biến là bà con chủ động dời mốc, dời cổng, dời hàng rào để đơn vị thi công làm đường. Bởi vậy, con đường vào khu sản xuất được thi công rất nhanh. Đơn vị thi công cũng dựng hệ thống điện quy mô dọc theo con đường mới xây. Điện sáng cả đêm, hiện con đường không chỉ đi lại thuận lợi mà còn là nơi tối tối bà con đi bộ, trẻ em đánh cầu, đi xe đạp, vui chơi”. Theo chị Thảo, con đường được hoàn thành năm 2025, giúp việc đi lại vào khu sản xuất rất thuận lợi, đồng thời cũng là nơi để bà con thể dục vào lúc chiều tối.

Cư dân thôn 7 hiến đất làm đường, trồng hoa làm đẹp

Không chỉ thôn 9, trên địa bàn xã Đạ Tẻh, việc hiến đất mở đường, kéo đường điện, trồng cây xanh đã trở thành hoạt động rất bình thường của người dân. Ông Lê Quang Hợp, nông dân thôn 7 cho biết, thôn 7 cũng thực hiện hiến đất làm đường từ nhiều năm nay. Bản thân ông, khi xã triển khai làm đường thôn, đường giao thông nội đồng cũng hiến đất. “Nhân dân thôn 7, khi làm con đường dọc thôn, bà con đã hiến 1.200 m2 để đường được to, thẳng, có thêm đất để trồng hoa, cây cảnh làm đẹp đường quê”, ông Hợp thông tin.

Khắp xã Đạ Tẻh, khi làm đường bao giờ cũng tính sẵn diện tích đất để xây dựng đường điện, đường hoa. “Việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện của Nhân dân, chung tay cùng chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn khiến phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn minh của Đạ Tẻh rất thuận lợi. Chúng tôi luôn xác định, sự tham gia chủ động, tự nguyện của cư dân chính là cơ sở bền vững để xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai hiệu quả. Chúng tôi hết sức tự hào về bộ mặt nông thôn Đạ Tẻh xanh, sạch, đẹp, là môi trường sống văn minh cho Nhân dân”, ông Trần Thái Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tẻh chia sẻ.

Con đường đẹp được xây dựng hệ thống điện chiếu sáng từ kinh phí đóng góp của cư dân

Ông Trần Thái Hoàng khẳng định, để huy động được sức dân chung tay, việc đầu tiên là chính quyền cần chú ý tới quyền lợi, nhu cầu thực tế của Nhân dân. Con đường nào cần thiết, đường điện được xây dựng ra sao..., ý kiến của cư dân, những người trực tiếp thụ hưởng phải được quan tâm xem xét. Sau đó, chính quyền phải minh bạch trong mọi hoạt động, việc tuyên truyền phải công khai, đến từng hộ, từng ngõ, để bà con hiểu rõ ràng mọi vấn đề. “Lấy quyền lợi của Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, công khai thông tin rộng rãi đến Nhân dân là biện pháp tuyên truyền hiệu quả, để Nhân dân đồng thuận, chung tay xây dựng quê hương bền vững”, ông Trần Thái Hoàng chia sẻ.