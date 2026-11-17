Ðột phá công nghệ

Xác định thị trường lao động là hạt nhân gia tăng năng suất và năng lực cạnh tranh, Kế hoạch phát triển thị trường lao động năm 2026 và những năm tiếp theo của Cà Mau đề ra nhiều giải pháp đột phá. Tỉnh chú trọng phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và dịch chuyển cơ cấu lao động. Ðồng thời, mở rộng mạng lưới kết nối cung - cầu lao động với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và thị trường quốc tế.

Năm 2026, tỉnh Cà Mau phấn đấu giải quyết việc làm cho 59 ngàn lao động, trong đó có 1 ngàn người xuất khẩu lao động theo hợp đồng; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68% (với 29% có bằng cấp, chứng chỉ); giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 38%; tăng năng suất lao động đạt 6,5-8% và kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 2,18%. Từ đầu năm đến nay, hơn 1.500 lao động Cà Mau xuất cảnh làm việc ở ngước ngoài, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ðể hiện thực hoá các mục tiêu, tỉnh tập trung đồng bộ các giải pháp chiến lược, lấy hiện đại hoá hệ thống thông tin và kết nối cung - cầu lao động làm khâu đột phá. Ðồng thời, chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào phân tích dữ liệu thị trường, chuyển đổi linh hoạt và gia tăng tần suất các sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối liên tỉnh, liên vùng. Thông tin tuyển dụng cũng được cập nhật trên Website, Fanpage, Zalo... Ðáng chú ý, tổng đài AI tư vấn tự động 24/7 được đưa vào hoạt động, giúp người lao động (NLÐ) tra cứu thông tin việc làm nhanh chóng, thuận tiện.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau tham khảo Chương trình tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý theo Hiệp định EPA làm việc tại Nhật Bản.

Với 70% dân số nằm trong độ tuổi lao động, Cà Mau đang khẳng định lợi thế lớn để bứt phá kinh tế - xã hội. Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực này, bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, chia sẻ: “Trung tâm đề xuất triển khai các điểm truy cập thông tin việc làm tại 64 xã, phường, đặt tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. Qua đó, giúp người dân dễ dàng theo dõi các bản tin thị trường lao động, cập nhật nhu cầu tuyển dụng ngay trong lúc đến thực hiện các thủ tục hành chính”.

Công tác giải quyết bảo hiểm thất nghiệp qua cổng dịch vụ công tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm tiếp nhận hơn 10.600/12 ngàn hồ sơ theo kế hoạch, đạt 88,6%, tư vấn việc làm cho hơn 62 ngàn lượt người. NLÐ được tư vấn, giới thiệu việc làm ngay từ khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, qua đó sớm tìm được công việc phù hợp, rút ngắn thời gian gián đoạn việc làm.

Ðào tạo thực chất

Cùng với kết nối việc làm, Cà Mau chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Từ việc phân luồng sớm ở bậc phổ thông đến nhân rộng mô hình doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng, công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ. Việc đầu tư các trường nghề mũi nhọn chuẩn quốc tế kết hợp trang bị kỹ năng số, AI và ngoại ngữ sẽ là chìa khoá giúp NLÐ Cà Mau tự tin vươn xa.

Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức ở các xã, phường, giúp người lao động thuận tiện tiếp cận cơ hội việc làm.

Ðón đầu các dự án trọng điểm về năng lượng tái tạo (điện gió, LNG) và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, thị trường lao động Cà Mau đang đứng trước nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh đặc biệt ưu tiên đội ngũ kỹ sư chuyên môn sâu (hoá chất, cơ khí, điện - tự động hoá, năng lượng xanh) cùng nhân lực lành nghề trong lĩnh vực khai thác cảng biển, logistics. Ðể đáp ứng yêu cầu này, Cà Mau tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với các dự án lớn tại khu kinh tế, khu công nghiệp; ưu tiên phát triển các khoá đào tạo ngắn hạn, giúp NLÐ nhanh chóng thích ứng với kỹ năng số, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trao đổi về định hướng đào tạo và giải quyết việc làm, Thạc sĩ Huỳnh Minh Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, cho biết: “Thông qua việc ký kết hợp tác với Trung tâm Dịch vụ việc làm, nhà trường đẩy mạnh đào tạo theo đơn hàng để kết nối đầu ra hiệu quả cho sinh viên. Chiến lược của chúng tôi là hướng tới thị trường lao động kỹ thuật tay nghề cao ở nước ngoài thay vì lao động phổ thông, qua đó giúp các em rèn tác phong công nghiệp và chuyên môn vững vàng. Sắp tới, trường sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục để mở rộng liên kết đào tạo liên thông với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tại Hàn Quốc, Ðài Loan và nhiều quốc gia tiên tiến”.

Song song với duy trì các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan, Cà Mau đang tích cực mở rộng hợp tác sang Ðức, Nga... nhằm đưa lao động vào các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao như: y tế, điều dưỡng và công nghệ cao. Giai đoạn đoạn từ năm 2022 đến tháng 9/2026, tỉnh đưa 138 điều dưỡng, y tá và hộ lý sang làm việc ở nước ngoài theo Chương trình EPA (phi lợi nhuận), qua đó giúp NLÐ tiếp cận công nghệ hiện đại và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn người lao động tra cứu thông tin việc làm nhanh chóng, thuận tiện bằng mã QR.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm, Sở Nội vụ, cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh đưa lao động làm việc ngoài nước, chúng tôi thường xuyên rà soát, khảo sát nhu cầu của NLÐ hết hạn hợp đồng trở về nước để kịp thời tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với tay nghề và nguyện vọng. Ðồng thời, công tác tuyên truyền được thực hiện song song giữa NLÐ ở nước ngoài và thân nhân tại quê nhà nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, về nước đúng hạn, giảm thiểu tình trạng bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp.

Với tầm nhìn chiến lược, sự quyết liệt trong chuyển đổi số và tư duy đào tạo đón đầu, Cà Mau đang khẳng định vị thế xây dựng thị trường lao động chất lượng, minh bạch và phát triển bền vững, nơi mỗi NLÐ đều có cơ hội vươn lên làm chủ cuộc đời và kiến tạo diện mạo mới cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.