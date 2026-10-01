Hiện đại hóa quản trị, xây dựng các điểm du lịch xanh và bền vững

Từ đỉnh Hầu Thào (Lào Cai), khách du lịch có thể nhìn thấy thấp thoáng nhà của bà con người Mường giữa những thửa ruộng bậc thang. (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững được Bộ Chính trị xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng khả năng thích ứng, linh hoạt trước những tác động của môi trường, biến đổi khí hậu. Từ đây, đặt ra yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao năng lực quản trị du lịch hiện đại, bền vững.

Quán triệt chủ trương của Trung ương, nhiều địa phương từng bước đổi mới phương thức quản trị du lịch, chú trọng chất lượng tăng trưởng và tính chuyên nghiệp của ngành du lịch. Trong giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai hướng đến xây dựng tỉnh thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước thay vì phụ thuộc vào những tháng cao điểm. Mục tiêu này là có cơ sở khi tỉnh Lào Cai có nhiều sản phẩm du lịch nhờ không gian tham quan, hệ thống điểm đến trải dài từ hồ Thác Bà đến vùng núi cao Mù Cang Chải, Sa Pa lên biên giới, cửa khẩu. Nhưng cơ hội này cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với quản trị “xanh” khi lượng khách tăng, các điểm đến phải tính đến sức chứa, môi trường, rác thải, nước sinh hoạt, cảnh quan và khả năng đáp ứng của hạ tầng. Nếu phát triển “nóng”, thiếu quản lý, giám sát thì tài nguyên hiện có của Lào Cai có thể bị tổn hại, khó phục hồi.

Hướng đến mục tiêu dài hạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định các đề án, kế hoạch phải có tính định hướng chiến lược cho phát triển du lịch bền vững, đồng bộ; được củng cố trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị. Do đó, kết hợp thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW cùng Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh là nền tảng để đưa ngành kinh tế này phát huy tối đa thế mạnh, khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo đà bứt phá, góp phần vào tăng trưởng chung của địa phương.

Bằng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến, Lào Cai cố gắng hạn chế thấp nhất tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên, nhất là giá trị về cảnh quan, đa dạng sinh học; khuyến khích các mô hình du lịch sinh thái phù hợp tiềm năng của từng địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các xã, phường theo hướng khai thác hiệu quả không gian sinh thái, cảnh quan vùng cao, chợ văn hóa, lễ hội truyền thống, đời sống văn hóa các dân tộc. Tỉnh ủy chủ trương ưu tiên đầu tư các tuyến đường đi bộ dã ngoại thân thiện môi trường, đường đua xe địa hình chuyên nghiệp, điểm bay dù lượn. Hệ thống cơ sở vật chất du lịch bổ trợ trên tuyến, điểm dừng chân và hệ thống biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh đạt chuẩn từng bước được xây dựng, nâng cấp.

Phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia Sa Pa trở thành hình mẫu về du lịch văn minh, chuyên nghiệp, chất lượng cao, từng bước mang tầm quốc tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị điểm đến; đồng thời xử lý dứt điểm các tồn tại trên địa bàn ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch tỉnh.

Từ việc ưu tiên cho kinh tế du lịch, phường Sa Pa và các xã phụ cận không phát triển công nghiệp và đầu tư thêm dự án thủy điện; không khuyến khích xây dựng khu chung cư cao tầng. Qua đó, bảo vệ, bảo tồn cảnh quan, không gian đặc trưng của đô thị du lịch. Đảng ủy, chính quyền phường Sa Pa đang tham mưu, đề xuất cơ chế đặc thù nhằm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích, khu tổ hợp và nhà truyền thống; nghiên cứu định hướng đầu tư hệ thống đường sắt kết nối từ sân bay đến khu vực đỉnh núi. Bằng những giải pháp đồng bộ, Đảng ủy, chính quyền phường Sa Pa đặt mục tiêu tạo động lực phát triển lâu dài và nâng cao sức cạnh tranh của khu du lịch.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai đồng thời quan tâm đẩy mạnh các nhóm du lịch sản phẩm bổ trợ, gắn kết du lịch với phát triển dược liệu. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Tả Củ Tỷ, Lùng Phình đẩy mạnh trồng cây ôn đới; chế biến sâu về dược liệu; khẩn trương hoàn thành các dự án trên địa bàn, nhất là giải phóng mặt bằng; chú ý bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường xuống cấp.