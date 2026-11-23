Tọa đàm có chủ đề “Nghiên cứu lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, do Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4 và Đại tá, ThS Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị, Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu đồng chủ trì.

Quang cảnh tọa đàm.

Từ thực tiễn quản lý vùng biển Tây Nam rộng khoảng 126.000km², từ Bắc cửa Định An (Vĩnh Long) đến Hà Tiên (An Giang), tiếp giáp nhiều quốc gia, Đại tá Bùi Đại Hải cho rằng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng hiện đại đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết. Đó là mối quan hệ giữa hiện đại hóa vũ khí, trang bị với xây dựng con người; giữa chuyển đổi số với đổi mới phương thức chỉ huy, điều hành; giữa đầu tư phương tiện với nâng cao khả năng khai thác, làm chủ trang bị của cán bộ, chiến sĩ.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với đơn vị sau hơn 28 năm xây dựng, trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu định hướng thảo luận.

Trình bày báo cáo đề dẫn, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự thay đổi nhanh chóng của hình thái chiến tranh hiện đại, nghiên cứu lý luận phải chủ động đi trước một bước, kịp thời bổ sung, phát triển những quan điểm phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng do Học viện Chính trị chủ trì.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị phát biểu kết luận tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích mục tiêu, tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác nghiên cứu lý luận tại các đơn vị Cảnh sát biển. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đi sâu vào những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn cơ sở, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy và gắn đầu tư trang bị với khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả.

Một trong những vấn đề được thống nhất cao tại tọa đàm là hiện đại hóa Quân đội phải bắt đầu từ xây dựng con người. Kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng khẳng định, quá trình này phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, lấy xây dựng con người làm trung tâm, theo phương châm hiện đại con người trước, hiện đại vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm.

Đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu đó cần được cụ thể hóa bằng các giải pháp đồng bộ: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ; đồng thời đầu tư phương tiện, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển.

Học viện Chính trị trao quà tặng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Những vấn đề được trao đổi tại tọa đàm không chỉ góp phần làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng Quân đội hiện đại mà còn cung cấp luận cứ thực tiễn để Học viện Chính trị tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng. Qua đó, góp phần giải quyết bài toán kết hợp giữa con người, tổ chức lực lượng, khoa học, công nghệ và vũ khí, trang bị trong quá trình hiện đại hóa Quân đội.