Hiện đại hoá phương thức lãnh đạo của Đảng từ chi bộ cơ sở: Thực tiễn tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và dấu ấn người thủ lĩnh trẻ tại Trường TH&THCS Đông Thanh
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Lượng
Đơn vị: Giáo viên Trường TH&THCS Đông Thanh
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Hiện đại hoá phương thức lãnh đạo của Đảng từ chi bộ cơ sở: Thực tiễn tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và dấu ấn người thủ lĩnh trẻ tại Trường TH&THCS Đông Thanh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hien-dai-hoa-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-tu-chi-bo-co-so-thuc-tien-tinh-gon-bo-may-chuyen-doi-so-va-dau-an-nguoi-thu-linh-tre-tai-truong-th-thcs-dong-thanh-471079.html