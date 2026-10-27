Hiện đại hóa hoạt động tố tụng, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với định hướng hoàn thiện pháp luật theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp thực tiễn.

Các đại biểu đánh giá việc bổ sung quy định về tố tụng điện tử là bước cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp và chuyển đổi số, tạo cơ sở đổi mới phương thức tổ chức, thực hiện hoạt động tố tụng trên môi trường số. Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, vụ án, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ và phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: Khánh Duy

Để các quy định sớm phát huy hiệu quả, cần đẩy nhanh kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan liên quan; chuẩn hóa biểu mẫu điện tử, quy trình trao đổi, quản lý và lưu trữ hồ sơ. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ và xây dựng hướng dẫn triển khai thống nhất.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng giải quyết vụ án và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện thủ tục và tăng cường tính đồng bộ của pháp luật, các quy định sửa đổi sẽ góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 27/10. Ảnh: Khánh Duy

Các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Việc xây dựng cơ chế này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án kinh tế, tham nhũng, rửa tiền và các tội phạm về chức vụ.

Các đại biểu đánh giá, việc thiết lập cơ chế thu hồi, xử lý tài sản thông qua thủ tục tố tụng dân sự sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước, hạn chế nguy cơ tài sản bị tẩu tán, che giấu hoặc suy giảm giá trị khi không thể truy cứu hoặc không thể tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ và khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), việc hoàn thiện các chính sách cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả xử lý với chính sách nhân đạo, khuyến khích người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Đối với dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện và trình tự áp dụng, bảo đảm cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.