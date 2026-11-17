Điều này không chỉ tối ưu hóa công tác quản lý dòng vốn ưu đãi mà còn tạo lập “rào chắn” bảo vệ tài sản cho người dân trước các rủi ro trên không gian mạng.

Lợi ích nhiều mặt

Trước đây, để thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách, thu lãi hay thu tiền gửi tiết kiệm của 60 thành viên trong tổ, chị Phạm Thị Tuyết Nga - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Long Bình (xã Canh Vinh) phải gặp trực tiếp từng người.

Toàn bộ số liệu cũng phải ghi chép thủ công vào sổ sách rồi phối hợp với cán bộ tín dụng cập nhật lên hệ thống. Có nhiều thời điểm lãi vay ngân hàng đến kỳ hạn trả nhưng thành viên trong tổ đi công việc ở xa, chị phải chờ họ về mới tìm đến nhà để quyết toán.

Hiện nay, chị Nga đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking trên điện thoại di động nên áp lực công việc giảm đi nhiều.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vân Canh trao đổi nghiệp vụ với chị Phạm Thị Tuyết Nga - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Long Bình (xã Canh Vinh). Ảnh: T.S

Chị Nga chia sẻ: “Hiện tôi thu tiền lãi, tiền gửi tiết kiệm của các thành viên trong tổ qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại. Cũng với ứng dụng này, tôi có thể cập nhật kết quả giao dịch, tra cứu biên lai, quản lý dư nợ, số lãi phải nộp hay số dư tiết kiệm của thành viên mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, dữ liệu của tổ TK&VV cũng được tích hợp trên hệ thống ngân hàng chính xác, đồng bộ, minh bạch, an toàn”.

Với khách hàng vay vốn, ngân hàng chủ động, linh hoạt thời gian trong việc phổ biến, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh - cho biết, địa bàn 3 xã Canh Vinh, Vân Canh, Canh Liên có rất nhiều khách hàng là người dân tộc thiểu số và người lớn tuổi vay vốn, họ không rành về công nghệ thông tin. Hơn nữa, bà con thường dành nhiều thời gian làm nương rẫy.

Do đó, chiều tối, chúng tôi đến nhà hoặc hẹn gặp bà con tại nhà rông của làng để phổ biến và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Chính sự kiên trì đó đã giúp 1.485 khách hàng sử dụng thành thạo ứng dụng.

Việc đưa ứng dụng ngân hàng số đến khách hàng cũng được 26 phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai, từng bước thay đổi thói quen giao dịch truyền thống của người dân.

Chị Võ Thị Tuyết Nga (ở thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang) cho hay: Trước đây, tôi mất thời gian đến điểm giao dịch xã để thực hiện giao dịch tín dụng. Còn nay, với ứng dụng VBSP SmartBanking được cài đặt trên điện thoại di động, dù đang ở trên nương rẫy, tôi cũng có thể chủ động trả lãi, gửi tiết kiệm. Việc sử dụng ứng dụng rất tiện lợi và chính xác.

Đến ngày 31-10-2026, có 55.081 tài khoản khách hàng của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã kích hoạt sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking. Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách thuận lợi hơn, chất lượng tín dụng nâng cao rõ rệt.

Tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 18.240 tỷ đồng, tăng 1.670 tỷ đồng so với đầu năm, với 252.018 khách hàng còn dư nợ; nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ.

Đảm bảo an toàn cho người vay vốn

Bên cạnh những tiện lợi vượt trội, việc tiếp cận không gian mạng cũng đặt ra không ít thách thức đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác bởi nhóm yếu thế rất dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận diện rõ nguy cơ này, cùng với việc phủ sóng dịch vụ ngân hàng số, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chủ động triển khai chương trình an toàn số trực tuyến nhằm trang bị kỹ năng nhận diện các rủi ro và biện pháp tự vệ cho khách hàng.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vĩnh Thạnh phổ biến đến khách hàng về việc cài đặt và sử dụng VBSP SmartBanking phục vụ hoạt động tín dụng chính sách. Ảnh: T.S

Đáng chú ý, ngân hàng xây dựng hệ thống video bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu và các hình ảnh sinh động, gần gũi với đời sống, tập trung vào các nội dung thiết thực như: nhận diện rủi ro tài sản số, bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân, an toàn thiết bị, phương pháp phòng tránh lừa đảo trực tuyến và kỹ năng xử lý tin giả.

Toàn bộ nội dung bài giảng được tích hợp và truyền tải trực tiếp trên ứng dụng VBSP SmartBanking. Đến nay, 100% cán bộ quản lý tổ TK&VV cùng 20.860 khách hàng đã tham gia chương trình học tập an toàn số.

Ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh - cho biết: Thời gian tới, cùng với việc hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng tốt ứng dụng VBSP SmartBanking, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chương trình an toàn số cho toàn bộ khách hàng vay vốn, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho người dân.

Đồng thời, gia tăng khả năng bảo mật dữ liệu, giúp người vay vốn yên tâm đồng hành cùng dòng vốn ưu đãi của Nhà nước trên con đường thoát nghèo bền vững.