Cụm loa truyền thanh hiện đại vừa được đầu tư tại thôn 3, xã Trại Cau. Ảnh: TL

Với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, việc bảo đảm thông tin thông suốt đến từng thôn, xóm luôn là yêu cầu quan trọng đối với chính quyền cơ sở. Vì vậy, hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT-VT) đang từng bước thay thế phương thức truyền thanh có dây và không dây FM truyền thống.

Hệ thống sử dụng mạng viễn thông, Internet để truyền tải âm thanh đã được số hóa đến các cụm loa IP. Việc biên tập nội dung, lập lịch và điều khiển phát thanh được thực hiện tập trung qua phần mềm, cho phép truyền tải thông tin đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, đồng thời lựa chọn phát theo từng địa bàn phù hợp.

Các chương trình có thể được lưu trữ, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra; hệ thống cũng có khả năng kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để tiếp nhận thông tin chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền chính sách, pháp luật.

Tại xã Trại Cau, việc đầu tư hệ thống truyền thanh hiện đại được xác định là giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã dành gần 500 triệu đồng lắp đặt 13 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT, kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Vũ Nhật Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Trại Cau, cho biết: Hệ thống mới giúp địa phương nâng cao khả năng truyền tải thông tin, nhất là tại những khu vực dân cư xa trung tâm.

Bên cạnh những địa phương đã được đầu tư, hệ thống truyền thanh ở một số nơi vẫn chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Tại xã Phú Lương, toàn xã hiện có 22 cụm loa trên tổng số 25 xóm. Điều kiện địa hình cùng tình trạng thiết bị tại một số khu vực đang đặt ra những khó khăn trong quá trình vận hành.

Trước thực tế đó, xã đã hỗ trợ kinh phí mua sim cho các cụm loa ứng dụng CNTT-VT kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hư hỏng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 88/92 xã, phường có đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đạt 95,6%, với 2.699 cụm thu phát thanh kết nối Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Dù tỷ lệ phủ sóng đã đạt mức cao, song vẫn còn 4 địa phương gồm phường Phan Đình Phùng, Tích Lương, Gia Sàng và xã Tân Thành có hệ thống truyền thanh bị hư hỏng, hết khấu hao, không còn khả năng sử dụng.

Bà Bùi Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Trọng tâm là ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, nâng cao năng lực đội ngũ vận hành, đa dạng hóa nội dung trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, tích hợp thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh và tăng cường tương tác với người dân.

Hiện đại hóa truyền thanh cơ sở là quá trình đổi mới cả hạ tầng kỹ thuật, phương thức quản lý và cung cấp thông tin. Khi hệ thống được đầu tư đồng bộ, vận hành ổn định, nội dung cập nhật kịp thời, các cụm loa sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở.