Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, mở tín dụng cho SME

Đột phá từ hạ tầng thanh toán số và công nghệ tiên tiến

Nhằm tạo tiền đề công nghệ cho việc mở rộng các dịch vụ tài chính, Đề án định hướng hiện đại hóa hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng tập trung, an toàn và kết nối liên thông, liền mạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngành ngân hàng sẽ tăng cường ứng dụng các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud) và giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) trong quản trị, giám sát, phòng chống gian lận và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn 2026-2027, hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số thông qua việc tăng cường kết nối liên thông giữa hệ thống ngân hàng với các ngành thuế, hải quan, y tế, giáo dục, dịch vụ công và thương mại điện tử, đồng thời mở rộng kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng sẽ thúc đẩy nghiên cứu và áp dụng rộng rãi các phương thức thanh toán hiện đại như mã hóa thông tin thẻ (tokenization), thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc (contactless) và các nền tảng thanh toán bảo đảm cho thương mại điện tử. Những mô hình thanh toán tiện lợi, dễ sử dụng cũng sẽ được triển khai tới khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa gắn với Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Đổi mới mô hình cho vay, giảm phụ thuộc vào tài sản thế chấp

Song song với hạ tầng công nghệ, khâu cấp tín dụng cho doanh nghiệp sẽ ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ từ các quy định pháp lý. Khung khổ pháp lý về hoạt động tín dụng, cơ chế bao thanh toán đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thuận tiện trong cấp tín dụng cũng như phát triển dịch vụ bao thanh toán, giúp doanh nghiệp SME mở rộng kênh tiếp cận vốn, cải thiện dòng tiền và giảm sự phụ thuộc vào hình thức cho vay dựa vào tài sản bảo đảm.

Thực hiện định hướng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, các tổ chức tín dụng sẽ cải tiến quy định nội bộ để chuyển hướng mô hình cho vay. Thay vì phụ thuộc quá lớn vào tài sản thế chấp, các ngân hàng sẽ đẩy mạnh cho vay dựa trên phương án sản xuất kinh doanh, phương án mở rộng thị trường, cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, cũng như đánh giá dựa trên dòng tiền và dữ liệu thanh toán của doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Ngoài ra, Đề án yêu cầu phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ mở rộng mạng lưới thành viên quỹ tín dụng nhân dân bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hợp tác xã, kết hợp duy trì thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để trực tiếp nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc tín dụng ngay từ cơ sở.