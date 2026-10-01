Hiện đại hóa hệ thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống thiên tai

Hoạt động nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lũ trên sông Hương, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Tháng 9/2026, thời điểm bắt đầu vào mùa mưa lũ ở Huế (kéo dài đến tháng 12), Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố (IOC) phối hợp Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế tích hợp tính năng xem dữ liệu ra radar trên ứng dụng Hue-S (hiện đã có khoảng 1,3 triệu người sử dụng).

Trên ứng dụng Hue-S, người dùng vào mục “Thời tiết thiên tai”, là biết được lượng mưa, sức gió, điểm ngập lụt, mực nước hồ chứa và sông. Đặc biệt, dữ liệu radar hiển thị phân bố lượng mưa ở các vùng thông qua màu sắc hiện thị trên bản đồ thành phố Huế. Chỉ với điện thoại thông minh kết nối Internet và cài đặt ứng dụng Hue-S, người dùng có thể truy cập vào dữ liệu radar ở mọi thời điểm và cập nhật được tình hình thời tiết thường xuyên.

Ngoài ra, trong công tác phòng, chống thiên tai, thành phố Huế còn đảm bảo hệ thống liên lạc tổng đài 19001075, ứng dụng Hue-S, ứng dụng ứng cứu (SOS) hoạt động hiệu quả 24/24, chính xác trong quá trình ứng phó bão lụt và hỗ trợ người dân.

Năm 2026, thành phố Huế đã xây dựng thí điểm hệ thống kiểm soát, mô phỏng tính toán lan truyền, bản đồ ngập lụt và cảnh báo thông minh theo thời gian thực phục vụ điều hành ứng phó thiên tai và triển khai thí điểm bản sao số đô thị thành phố. Các công nghệ này tập trung mô phỏng, cảnh báo ngập lụt, mưa lớn, gió mạnh, biến động mực nước sông Hương; tích hợp dữ liệu từ camera, ứng dụng Hue-S và dữ liệu chuyên ngành. Thành phố cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản sao số, mô hình thủy văn, thủy lực và dữ liệu lớn để mô phỏng ngập lụt, hỗ trợ dự báo, cảnh báo, sơ tán, định tuyến an toàn và điều hành tại IOC.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Thành ủy Huế đã yêu cầu đơn vị chức năng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thích ứng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá, vừa cấp bách vừa lâu dài. Huế ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, các mô hình dự báo thiên tai tiên tiến; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn và hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng. Bảo đảm các thông tin trọng yếu như lượng mưa, mực nước sông và hồ chứa, tốc độ gió được thu thập, phân tích và truyền tải kịp thời, chính xác đến lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, chính quyền các cấp và nhân dân để chủ động phòng ngừa ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Thành phố tiếp tục hiện đại hóa hệ thống quan trắc; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên ngành như: Vrain, Hue.vfass, Hue.vwind, mô hình giám sát đa tầng; mở rộng ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo, cảnh báo các hiện tượng thiên tai như bão, mưa lớn, ngập lụt, giông lốc và trong vận hành hồ chứa nước; duy trì, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai Hue-S phục vụ cộng đồng. Huế xây dựng, vận hành và thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu thiên tai đồng bộ thống nhất, làm nền tảng quản lý thiên tai trên môi trường số, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phòng, chống thiên tai.