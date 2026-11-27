Ông Võ Trung Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.Q

Tại hội thảo, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường ngay từ cộng đồng đóng vai trò then chốt, giúp ngành y tế chủ động đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Bên cạnh năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, cần phát huy vai trò của lực lượng giám sát tại cộng đồng, bảo đảm thông tin được ghi nhận, báo cáo kịp thời; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác giám sát.

Kế thừa kết quả đạt được từ Dự án D1 triển khai trong năm 2025, Dự án D1 - giai đoạn 2 (2026 - 2028) tiếp tục được thực hiện nhằm nâng cao năng lực đáp ứng nhanh, hiệu quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố trước các nguy cơ dịch bệnh thông qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thông minh dựa vào cộng đồng (S-Surveillance).

Dự án tập trung vào ba định hướng chính, gồm: nâng cao năng lực và số hóa hoạt động báo cáo giám sát dựa vào sự kiện cộng đồng (C-EBS); phát triển hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thông minh thông qua ứng dụng khai báo C-EBS và website/dashboard tích hợp bản đồ dịch tễ học số (GIS); xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên khu vực phù hợp với bối cảnh hành chính mới.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu mục tiêu, nội dung cùng định hướng triển khai dự án, đồng thời thảo luận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Thông qua đó, sự phối hợp giữa ngành y tế với các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng giám sát tại cộng đồng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, cảnh báo và ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố.