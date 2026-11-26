Theo đó, Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII của GHPGVN được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 12 chương, 70 điều.

Hiến chương là cơ sở pháp lý cao nhất cho mọi hoạt động của GHPGVN. Từ lúc thành lập (1981) cho đến nay, Hiến chương GHPGVN đã qua 8 lần sửa đổi, nhằm phù hợp với tình hình và sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu của một tôn giáo gắn bó và đồng hành cùng dân tộc với truyền thống hộ quốc an dân.

Trong lần sửa đổi lần thứ VIII này, Hiến chương GHPGVN đã có những điều chỉnh rất cần thiết, tập trung vào nội dung tinh gọn bộ máy, sắp xếp, cải cách bộ máy tổ chức hành chính của Giáo hội theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Từ 12 Ban, Viện Trung ương, với Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII sẽ còn 8 Ban, Viện Trung ương, đồng thời chấm dứt Giáo hội cấp quận, huyện, thị xã; sắp xếp lại bộ máy hành chính Giáo hội cũng nhằm đáp ứng những quy định mới trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi năm 2026.

Báo Giác Ngộ sẽ giới thiệu toàn văn Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII đến chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc quan tâm.

Xem/tải về Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII đã được Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận theo đường dẫn sau:

CV 3843_0001.pdf