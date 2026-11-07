Hiến chương mới cụ thể hóa mô hình tổ chức Giáo hội phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp

Buổi họp báo do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - tân Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Thông tin tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký đặc trách tổ chức hành chính, báo chí truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo, đã chia sẻ những điểm mới đáng chú ý trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VIII, vừa được Đại hội thống nhất thông qua tại phiên bế mạc chiều cùng ngày. Hiến chương gồm 12 chương, 70 điều.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ với báo giới những điểm mới nổi bật trong bản Hiến chương tu chỉnh lần VIII. Ảnh: Hoa Lê

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ, trong đó có yêu cầu đặt ra từ việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII trước đây quy định hệ thống tổ chức Giáo hội có cấp huyện. Vì vậy, việc tu chỉnh Hiến chương lần này là cần thiết để phù hợp với mô hình tổ chức mới và các quy định của Nhà nước.

Một trong những điểm mới là bổ sung quy định về thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường, đặc khu. Giáo hội xác định Ban Đại diện không phải là một cấp tổ chức độc lập mà là đầu mối phối hợp, hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trong triển khai công tác tại địa bàn.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo, cập nhật thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

“Nhưng xem đây là một cánh tay nối dài để hỗ trợ cho Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, thành phố. Cho nên Hiến chương có quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Đại diện”, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết.

Bên cạnh đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong đó quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Vì vậy, Hiến chương tu chỉnh lần này cũng bổ sung các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa hoạt động của Giáo hội, đồng thời hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện đúng quy định pháp luật và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Hoa Lê

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn khẳng định, những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Hiến chương lần này hướng đến bảo đảm sự đồng bộ với quy định pháp luật, tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử.

Tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, phóng viên trong việc thông tin về hoạt động của Giáo hội, góp phần lan tỏa thành công của Đại hội.

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tham dự, kịp thời thông tin về các hoạt động và kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hoa Lê