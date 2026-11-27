Hiến chương sửa đổi của GHPGVN đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, gồm 12 chương, 70 điều (kèm theo Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Đồng thời, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức phổ biến, quán triệt và hướng dẫn các cấp Giáo hội, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ thực hiện đúng Hiến chương đã được chấp thuận, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo chấp thuận là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để GHPGVN triển khai Hiến chương trong nhiệm kỳ 2026–2031, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự và đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong giai đoạn mới.