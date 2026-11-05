Hiểm nguy từ câu cá trái phép trên sông, hồ: Cảnh báo chưa bao giờ thừa

Cơ quan chức năng chưa khi nào khuyến khích việc câu cá trái phép tại sông hồ. Ảnh: Trần Thanh

Tiềm ẩn rủi ro cao

Những người đam mê câu cá hẳn chưa quên vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 21h ngày 18-10 tại hồ Định Công, khiến 2 “cần thủ” tử vong. Theo thông tin được ghi nhận, ông N.X.T. (sinh năm 1981, ở Bắc Ninh) chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá thì bất ngờ bị lật thuyền. Phát hiện sự việc, ông N.N.B. (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa), khi đó đang ngồi câu cá trên bờ, đã nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Cả hai nạn nhân đều được những người trong giới câu cá đánh giá là có nhiều kinh nghiệm sông nước.

Chưa đầy nửa tháng sau, vào khoảng 21h ngày 1-11, khi đang thả lưới đánh cá trên sông Hồng, anh Nguyễn Văn N. (sinh năm 1989, ở thôn Ngũ Châu, xã Liên Minh, Hà Nội) không may để lưới mắc vào vật cản. Trong lúc xuống nước gỡ lưới, hai chân anh bị lưới quấn chặt. Giữa dòng nước lạnh, anh N liên tục vùng vẫy, nhanh chóng kiệt sức, bị chuột rút và rơi vào tình trạng ngạt nước nguy kịch.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân đi câu cá tử vong trên hồ Định Công. Ảnh: Đức Tuấn

Khoảng 15 phút sau, giữa lúc sức cùng lực kiệt, anh N nghe thấy tiếng xuồng máy tuần tra đi qua khu vực nên cố gắng hô hoán cầu cứu. Phát hiện tiếng kêu cứu trong đêm, một cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã lập tức lao xuống dòng nước, dùng dao cắt lưới quấn quanh chân nạn nhân, sau đó dìu anh N lên xuồng, đưa vào bờ an toàn.

Nhớ lại tình huống cứu người trong lúc nguy cấp đó, Đại úy Bùi Đức Duy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, hoạt động câu cá, đánh bắt thủy sản trên sông, hồ, đặc biệt vào ban đêm, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Dù người tham gia có kinh nghiệm sông nước, họ vẫn khó lường trước những tình huống bất ngờ, như dòng nước xiết, thiên tai, chuột rút hoặc sự cố mắc lưới.

“Để trực tiếp xuống nước cứu người có nguy cơ đuối nước, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đường thủy phải được tập huấn bài bản, thường xuyên. Cùng với thể lực tốt, sự phối hợp của đồng đội và các trang thiết bị cứu hộ hiện đại là những yếu tố quan trọng giúp hoàn thành nhiệm vụ”, Đại úy Bùi Đức Duy chia sẻ.

Cảnh sát giao thông đường thuỷ cứu người trên sông Hồng. Ảnh: Đức Tuấn

Là người có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, ông Triệu Khắc Vinh (ở phường Thanh Liệt) cho biết, câu cá thường là thú vui mang tính cá nhân, nhiều người thích tìm đến những địa điểm vắng vẻ để tận hưởng không gian yên tĩnh. Bởi vậy, việc đi câu vào ban đêm đôi khi chỉ những người cùng sở thích mới biết. Ngay cả người thân, bạn bè cũng không nắm được chính xác địa điểm người đi câu đang có mặt. Khi xảy ra sự cố, việc phát hiện và ứng cứu kịp thời vì thế càng khó khăn.

“Ra hồ, ra sông vào ban đêm, nhiều người vẫn chủ quan vì nghĩ mình đã quen địa hình và có khả năng bơi lội. Nhưng chỉ một tình huống trượt chân, chuột rút hoặc vướng phải lưới cũng có thể đe dọa tính mạng”, ông Vinh chia sẻ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Có diện tích khuôn viên khoảng 22,3ha, hồ Định Công là một trong những hồ điều hòa phục vụ tiêu thoát nước của thành phố. Do nằm giữa khu dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, vùng hồ này trở thành địa điểm được nhiều người tìm đến câu cá, dù hoạt động này trái phép.

Ghi nhận thực tế cho thấy, xung quanh hồ đã có nhiều biển cảnh báo do Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và UBND phường Định Công lắp đặt. Nội dung biển nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm như câu cá, vứt rác, phế thải xuống hồ, tắm, bơi lội hoặc chèo thuyền trên hồ. Sau vụ tai nạn thương tâm, chính quyền địa phương, công an và các tổ tuần tra liên ngành tiếp tục duy trì kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, trong đó có câu cá trái phép.

Theo ông Cao Hoàng Kỳ, cán bộ Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Định Công, tình trạng câu cá trái phép không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Vì vậy, lực lượng chức năng duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, phường tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa tái phạm, bảo đảm an toàn cho người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Tổ công tác liên ngành tuần tra ven hồ Định Công. Ảnh: Trần Thanh

Tại khu vực hồ Tây, hoạt động câu cá trái phép cũng được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý. Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết, việc tuần tra hằng ngày chú trọng ngăn chặn các hành vi câu cá, đánh bắt thủy sản trái phép trong lòng hồ. Các trường hợp vi phạm bị xử lý bằng những biện pháp như tịch thu phương tiện sử dụng để câu, đánh bắt cá và xử phạt hành chính theo quy định.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng, câu cá và một số hình thức khai thác thủy sản trái phép còn gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và nguồn lợi thủy sản. Trên các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống và các tuyến đường thủy nội địa, các hành vi đánh bắt cá trái phép khi phát hiện đều bị xử lý nghiêm. Giữa tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp xử lý 4 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định… Điều này cho thấy, từ cảnh báo, ngăn chặn đến việc xử lý các hành vi vi phạm tương tự luôn được nghiêm túc thực hiện.

Đại úy Bùi Đức Duy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 khuyến cáo, ngoài việc không được cơ quan chức năng cho phép, hoạt động câu, đánh bắt cá vào ban đêm còn đặc biệt nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế. Bờ sông, ao, hồ trơn trượt; các công trình như cầu giao thông, kè đá có thể khiến người câu sẩy chân, rơi xuống nước. Khi gặp sự cố, nếu không có người phát hiện, ứng cứu kịp thời, nạn nhân rất dễ bị đuối nước.

Tổ liên ngành phường Định Công xử lý một trường hợp câu cá trái phép. Ảnh: Trần Thanh

Là một nạn nhân vừa thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, anh Nguyễn Văn N cho biết thêm, dù là người gắn bó với sông nước nhưng những hành vi câu cá, đánh bắt cá không được phép luôn tiềm ẩn hiểm nguy đến tính mạng. Những cảnh báo của cơ quan chức năng không bao giờ thừa, cho nên việc khai thác thuỷ sản cũng cần tuân thủ pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thực tế cho thấy, câu cá tự phát tại sông, hồ không đơn thuần là thú vui cá nhân, mà còn có thể trở thành mối nguy đối với chính người tham gia và gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn tại các khu vực công cộng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ quan chức năng, điều quan trọng là người dân cần chủ động bảo vệ an toàn tính mạng của mình, nâng cao ý thức chấp hành, không câu cá tại các hồ công cộng, khu vực có biển cấm và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.