Ngày 26/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, địa bàn có mưa rất lớn.

Theo đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua ở khu vực đặc khu Lý Sơn đạt 398 mm, khiến nước dâng tại nhiều khu vực, gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư.

Đây được xem là một hiện tượng thời tiết hiếm lạ. Lý Sơn với đặc thù bốn bề là biển, địa hình dốc nên nước mưa nhanh chóng thoát đi. Tuy nhiên, trong đêm 25 và sáng ngày 26 lượng mưa quá lớn khiến nước không kịp thoát gây ra lũ.

Người dân trên đảo Lý Sơn cho biết, đã nhiều năm chưa từng chứng kiến việc mưa lớn kéo dài gây lũ như thế này. Nhiều ngôi nhà ở khu vực quanh núi Thới Lới, địa hình thấp bị nước vào sân ngập đến gối.

Nhiều ngôi nhà nước đã ngập vào bên trong, người dân phải khẩn trương di dời tài sản, vật dụng lên cao.

Một số điểm hàng quán, cất giữ vật dụng sơ sài tại chỗ từ đêm trước bị dòng nước cuốn trôi, các lực lượng được chính quyền huy động thu gom, đưa đến nơi cao hơn.

Nước từ trên các ngọn núi theo đường bê tông trút về chảy siết, các lực lượng phải sử dụng bao cát để ngăn dòng chảy, bảo vệ một số khu vực tránh bị dòng nước cuốn trôi.

Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết. Đất đá theo dòng suối tràn xuống đường, kẹt lại trên mặt cống. Nhiều đoạn đường biến thành sông.

Khu vực ruộng tỏi bị ngập úng, trong khi bên dưới có nhiều giếng, hố sâu và công trình thoát nước. Những vị trí này bị nước mưa che khuất, khiến người đi đường khó nhận biết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Các ruộng tỏi ngập sâu trong nước, chỉ còn trơ các đầu phun của hệ thống tưới.

Người dân trên đảo đã xuống giống vụ tỏi năm nay được vài tuần, hiện mưa lớn gây ngập úng, hư hại phần lớn.

Các loại hoa màu khác cũng không thoát khỏi cảnh bị ngập. Người dân phải tranh thủ đội mưa thu hoạch vớt vát tránh bị hư hỏng.

Nhiều con hẻm nhỏ trở thành mương với dòng nước chảy xiết. UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu, không đi qua đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn.

Địa phương đồng thời triển khai các phương án ứng phó mưa lớn, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Theo chân người trẻ Lý Sơn lần đầu thấy lũ trên đất đảo, nước chảy xiết khiến đường thành sông.