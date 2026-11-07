Hiểm họa từ việc lạm dụng thuốc giảm đau

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3 tiếp nhận một phụ nữ 45 tuổi có tiền sử đau xương khớp, từng điều trị bằng thuốc tiêm corticoid. Sau thời gian giảm đau, người bệnh xuất hiện mệt mỏi, hụt hơi, hồi hộp, chán ăn, mất ngủ và tiểu đêm nhiều lần. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ cortisol trong máu giảm thấp.

Theo ThS-BS CK1-BSNT Ngô Văn Tân, Khoa Y học cổ truyền, việc sử dụng corticoid từ bên ngoài có thể ức chế hoạt động tuyến thượng thận, làm giảm khả năng tự sản xuất cortisol, ảnh hưởng đến nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng tiếp nhận một cụ ông 87 tuổi trong tình trạng suy kiệt sau thời gian dài tự sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc. Các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu gợi ý hội chứng cushing (rối loạn chức năng vỏ tuyến thượng thận), kèm suy tuyến thượng thận mạn do sử dụng thuốc chứa corticoid kéo dài.

BS CK2 Lê Trung Nhân, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin, nhiều người xem thuốc giảm đau là giải pháp tiện lợi, có thể tự sử dụng mỗi khi xuất hiện triệu chứng. Một số trường hợp dùng đồng thời nhiều loại thuốc có tên thương mại khác nhau nhưng chứa cùng hoạt chất, dẫn đến nguy cơ quá liều mà không hay biết. Khi xuất hiện biến chứng, người bệnh mới tìm đến cơ sở y tế. Paracetamol tương đối an toàn khi sử dụng đúng liều nhưng có thể gây tổn thương gan cấp, thậm chí suy gan nếu dùng quá liều.

Trong khi đó, nhóm thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen, diclofenac, naproxen có thể gây viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương thận và gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Không chỉ gây tổn thương các cơ quan, việc sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên còn có thể khiến cơn đau tái diễn, điển hình là tình trạng đau đầu do lạm dụng thuốc. Nguy hiểm hơn, thuốc có thể che lấp triệu chứng của bệnh lý tiềm ẩn, làm chậm quá trình chẩn đoán và điều trị. Khi đó, việc giảm đau tức thời lại phải đánh đổi bằng những hậu quả sức khỏe lâu dài.

“Người dân không tự ý tăng liều, phối hợp nhiều loại thuốc hoặc sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. Cái giá của việc giảm đau nhanh chóng lại là những tổn thương âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã trở nên nghiêm trọng”, BS CK2 Lê Trung Nhân khuyến cáo.