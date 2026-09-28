Hiểm họa từ thả rông gia súc gần đường giao thông ở xã Ninh Hải

Xã Ninh Hải với 11 thôn, trong đó thôn Láng Me và thôn Bỉnh Nghĩa là những nơi tình trạng chăn thả gia súc gần đường giao thông diễn ra phổ biến. Pháp luật hiện hành đã quy định rõ: Không được thả vật nuôi trên đường bộ; không được dẫn vào làn xe cơ giới… Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính; nếu gây tai nạn thì phát sinh trách nhiệm bồi thường dân sự, trường hợp nghiêm trọng còn có thể xem xét trách nhiệm hình sự.

Thiếu tá Nguyễn Văn Dụng - Trưởng Công an xã Ninh Hải cho biết, việc gia súc đi lại, nằm trên đường giao thông không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước tình trạng trên, lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội để người dân thay đổi thói quen khi chăn thả gia súc.

Hình ảnh một vụ tai nạn giao thông ở thôn Láng Me liên quan đến gia súc.

Công an xã Ninh Hải cũng đề nghị người dân không chăn, thả gia súc trên đường giao thông. Đặc biệt, không để gia súc đi tự do trên tuyến đường chính, khu vực trường học, chợ, khu dân cư đông người, đoạn đường cong, dốc, khuất tầm nhìn và những vị trí dễ xảy ra tai nạn. Khi cần đưa gia súc qua đường phải bảo đảm an toàn; chọn vị trí phù hợp, quan sát kỹ rồi mới cho qua. Không để gia súc chạy ngang đường bất ngờ, nhất là ban đêm, lúc trời mưa hoặc khi tầm nhìn hạn chế.

Thời gian tới, Công an xã Ninh Hải sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, quyết tâm trả lại sự bình yên và an toàn trên những tuyến đường.