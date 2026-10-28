Hiểm họa từ những viên nam châm trong đồ chơi xếp hình của trẻ

Hình ảnh qua nội soi chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng gắp thành công

Dị vật được lấy ra là một chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình. Trong vòng 1 tháng, Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi nuốt phải nam châm từ đồ chơi xếp hình. Đây là tình trạng đáng báo động, cho thấy nguy cơ tai nạn do những món đồ chơi quen thuộc mà trẻ có thể dễ dàng tiếp xúc hằng ngày.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu không được phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ khó lường. Với các dị vật sắc nhọn có thể đâm thủng thực quản, gây viêm mủ trung thất hoặc đâm rách các mạch máu lớn xung quanh, dẫn đến xuất huyết ồ ạt gây tử vong. Các vật dụng đồ chơi nhỏ như các mẫu đồ chơi nhỏ, nam châm, pin xu…khi nuốt phải, chúng sẽ hút nhau qua các nếp gấp ruột hoặc phóng điện gây hoại tử, thủng ruột, nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với trẻ nhỏ chưa biết nói (trẻ 4 tuổi hoặc nhỏ hơn), người nhà cần nghi ngờ trẻ nuốt dị vật ngay khi thấy trẻ có các biểu hiện đột ngột như ho sặc sụa, trợn mắt, mặt tím tái, khó thở, chảy nước dãi liên tục, nôn mửa hoặc bỏ ăn, quấy khóc không rõ nguyên nhân và cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ thăm khám kịp thời,

Thông qua sự việc trên, Bệnh viện Nhi Hải Phòng khuyến cáo người nhà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật đường tiêu hóa ngay lập tức, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường. Đồng thời, thông báo cho bác sĩ về thời điểm nuốt, số lượng nam châm có thể bị nuốt và loại đồ chơi liên quan. Không tự gây nôn, không cố cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống. Không tự chờ dị vật được đào thải qua phân hoặc trì hoãn thăm khám vì trẻ chưa có triệu chứng.

Ngoài ra, cha mẹ hay người nuôi dưỡng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh các chi tiết nam châm nhỏ, dễ rơi hoặc dễ bung ra. Thường xuyên kiểm tra đồ chơi, loại bỏ ngay những sản phẩm bị hỏng hoặc có chi tiết bị rời. Cất giữ nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ. Luôn giám sát trẻ khi chơi, đặc biệt với những loại đồ chơi có chi tiết nhỏ có thể nuốt phải.