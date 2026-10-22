Hiểm họa từ kích điện đánh bắt cá

Anh Lô Văn Đông, xóm Chợ Chu mang giao nộp bộ kích cá bằng điện mua trên mạng

Sau một vài lần sử dụng, nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn và được cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, anh Lô Văn Đông, ở thôn Chợ Chu, xã Định Hóa, đã chủ động mang bộ kích điện mua trên mạng đến giao nộp cho Công an xã.

Theo anh Đông, các thiết bị kích cá trôi nổi thường được lắp ghép từ nhiều linh kiện, dây dẫn chằng chịt, không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin về tiêu chuẩn an toàn. Dù sử dụng ắc quy làm nguồn cấp, thiết bị có thể được tích hợp các mạch điện tử làm biến đổi đặc tính điện, tạo ra điện áp nguy hiểm nếu thiết kế, lắp ráp và sử dụng không bảo đảm an toàn.

Nguy cơ tai nạn càng lớn khi đánh bắt trên sông, suối, nơi người sử dụng thường xuyên tiếp xúc với nước, đứng trên thuyền hoặc di chuyển ở những vị trí trơn trượt. Chỉ một sự cố hở dây, chập điện hoặc vô tình chạm vào bộ phận mang điện cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu nạn nhân mất khả năng tự thoát thân, nguy cơ đuối nước càng cao. Người xung quanh cũng có thể gặp nguy hiểm khi cứu người mà không biết cách xử lý an toàn.

Nguy cơ càng đáng lo ngại khi các thiết bị kích cá không chỉ được sử dụng mà còn được tự chế, quảng cáo và mua bán công khai trên không gian mạng. Ngày 15/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành xác minh đối tượng V.T.H., trú tại xã Phú Lạc, về hành vi đăng tải video, clip quảng cáo bán kích cá trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai nhận khoảng giữa năm 2025 đã tìm hiểu cách chế tạo, lắp ráp kích điện đánh cá trên mạng, sau đó mua linh kiện, phụ kiện để tự chế thành sản phẩm hoàn chỉnh và rao bán với giá từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng/sản phẩm. Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 9/2026, 2 đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông Hà Hiệu bị xử phạt 12 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Ảnh: CA Thái Nguyên)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, xử lý trên 50 vụ, việc liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Trong đó, có 16 vụ việc vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 107 triệu đồng.

Đại úy Nông Nguyễn Vĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, thông tin: Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái phép bằng kích điện, chất cấm, chất nổ.

Không chỉ đe dọa tính mạng con người, kích điện còn có thể tiêu diệt cá nhỏ và nhiều sinh vật thủy sinh, làm suy giảm khả năng tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Vì vậy, mỗi người dân cần tuyệt đối không sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản, không tự ý tháo lắp, thử nghiệm thiết bị không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần thông báo cho cơ quan chức năng; tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp với thiết bị khi chưa bảo đảm an toàn.