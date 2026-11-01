Hiểm hoạ 'trì hoãn giờ đi ngủ' và 'ngủ bù vào cuối tuần' của giới trẻ

“Cha mẹ tôi từng cảm thấy tự hào khi tôi không ngủ đủ giấc. Thời còn đi học, tôi và bạn bè thậm chí còn thi xem ai ngủ ít hơn. Tôi từng nghĩ rằng, việc ngủ rất ít chính là minh chứng cho sự chăm chỉ của bản thân. Đó cũng là quan niệm phổ biến của những người xung quanh tôi thời đại học.” (Tablo – nhóm Epik High). “Tôi cảm thấy cạn kiệt hoàn toàn năng lượng vì làm việc không ngừng nghỉ, và cuối cùng, tôi đã bị suy sụp tinh thần. Khi đến bệnh viện, tôi được chẩn đoán mắc một số vấn đề sức khỏe, trong đó có chứng mất ngủ và trầm cảm” (Lee Su-hyun – nhóm AKMU).

Những lời chia sẻ về giấc ngủ từ các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đã làm nổi bật một thực trạng mà nhiều người đang phải đối mặt ngày nay. Đặc biệt, những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi đang sống trong một nghịch lý: Dù là nhóm quan tâm nhất đến tác động của giấc ngủ đối với sức khỏe, họ lại chính là những người có thói quen ngủ thất thường nhất. Từ việc thức khuya sử dụng điện thoại thông minh cho đến nỗ lực "bù" giấc ngủ vào cuối tuần, sức khỏe tinh thần của giới trẻ hiện nay đã chạm đến ngưỡng báo động.

Nghịch lý về giấc ngủ ở tuổi đôi mươi… Vẫn thấy mệt mỏi dù đã ngủ hơn 7 tiếng

Các cuộc khảo sát về giấc ngủ cho thấy, mặc dù những người ở độ tuổi 20 dường như có thời lượng ngủ đủ, họ lại đối mặt với những vấn đề đáng kể về chất lượng giấc ngủ.

Theo "Báo cáo Sức khỏe Hàn Quốc 2026" (2026 Korea Wellness Report) do Viện Nghiên cứu Quản lý thuộc Tập đoàn Tài chính KB (KB Financial Group) công bố vào ngày 25/10, thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của những người tham gia khảo sát là 6,3 giờ, thấp hơn mức 7 giờ mà Viện Hàn lâm Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM) khuyến nghị cho người trưởng thành.

Dữ liệu cho thấy một xu hướng: Thời gian ngủ trung bình giảm dần theo độ tuổi. Trong tất cả các nhóm tuổi, chỉ có nhóm người ở độ tuổi 20 là có hơn một nửa (54,7%) cho biết họ ngủ từ 7 giờ trở lên.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý đã xuất hiện: Khi được hỏi về các triệu chứng rối loạn giấc ngủ, những người từ 30 tuổi trở lên thường đề cập đến tình trạng "thức giấc nhiều lần trong đêm", trong khi đó, vấn đề phổ biến nhất ở nhóm người 20 tuổi được 56,5% người phản hồi nhắc đến lại là "cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi đã ngủ đủ giấc".

Sử dụng điện thoại thông minh và căng thẳng tâm lý khiến giờ đi ngủ bị trì hoãn

Người Hàn Quốc có xu hướng đi ngủ rất muộn. Theo "Báo cáo Giấc ngủ Hàn Quốc 2026" (2026 South Korea Sleep Report) của công ty công nghệ giấc ngủ Asleep, thời gian đi ngủ trung bình của người Hàn Quốc là 12h51 sáng, muộn hơn so với mức trung bình tại Hoa Kỳ (12h24 sáng) và khu vực châu Á (12h26 sáng). Vào các ngày thứ Bảy, thời gian đi ngủ trung bình thậm chí còn muộn hơn, vào lúc 1h08 sáng. Hơn nữa, "Khảo sát về Sử dụng Thời gian năm 2024" do Cơ quan Dữ liệu Quốc gia thực hiện cho thấy nhóm người ở độ tuổi 20 có giờ đi ngủ trung bình muộn nhất, vào lúc 12h37 sáng. Một đại diện từ Asleep phân tích tình trạng này: "Tỷ lệ phổ cập điện thoại thông minh cao nhất thế giới cùng với mức độ sử dụng cao vào đêm khuya là những yếu tố chính dẫn đến việc trì hoãn thời điểm bắt đầu giấc ngủ. Đặc biệt, 'trì hoãn giờ đi ngủ để trả đũa', tức là cố ý trì hoãn việc đi ngủ như một cách bù đắp cho những căng thẳng đã trải qua trong ngày đang trở nên phổ biến trong xã hội".

Việc chậm đi ngủ không chỉ đơn thuần do sử dụng các thiết bị điện tử. Đối với nhóm người từ 20 đến 40 tuổi, "căng thẳng tâm lý" được nhắc đến nhiều hơn cả "sử dụng điện thoại di động ngay trước khi đi ngủ".

Đặc biệt, những người ở độ tuổi 20 cho biết, họ thường xuyên trải qua các cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống hằng ngày. Nhóm tuổi này ghi nhận mức độ căng thẳng, kiệt quệ về cảm xúc, lo âu và bất an không rõ nguyên nhân, cũng như cảm giác cô đơn và lạc lõng cao nhất. Mặc dù đây cũng là nhóm quan tâm nhất đến sức khỏe tinh thần (49,3%) so với các nhóm tuổi khác, nhưng họ lại là nhóm ít thực hiện các biện pháp chủ động để cải thiện vấn đề này nhất.

"Bù đắp" giấc ngủ vào cuối tuần làm tăng nguy cơ trầm cảm

Thói quen cố gắng "trả nợ" giấc ngủ, tích tụ trong suốt tuần làm việc bằng cách ngủ thêm nhiều giờ vào cuối tuần có liên quan đến sự suy giảm sức khỏe tinh thần. Việc kéo dài thời gian ngủ vào cuối tuần có thể dẫn đến tình trạng "lệch múi giờ xã hội" (social jetlag) và gây mất cân bằng nhịp sinh học của cơ thể, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Ngược lại, những căng thẳng và áp lực mà người trẻ phải đối mặt trong tuần xuất phát từ yêu cầu học tập hoặc công việc có thể gây ra những bất ổn về tâm lý, dẫn đến thói quen ngủ không đều đặn hoặc các rối loạn giấc ngủ.

Giấc ngủ ổn định là chìa khóa: Hãy duy trì giờ thức dậy cố định, ngay cả vào cuối tuần

Các chuyên gia đồng thuận rằng, việc duy trì giờ đi ngủ và giờ thức dậy ổn định cả trong tuần lẫn cuối tuần là yếu tố thiết yếu để cải thiện chất lượng giấc ngủ và duy trì sức khỏe tinh thần. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc, hãy xem xét lại lịch trình ngủ và thức dậy của mình trong cả tuần lẫn cuối tuần.

Nếu bạn không thể chìm vào giấc ngủ trong vòng 20 phút sau khi lên giường, hãy đứng dậy và thực hiện một hoạt động thư giãn, chẳng hạn như đọc sách nhẹ nhàng, rồi lặp lại quy trình này cho đến khi cảm thấy sẵn sàng để ngủ. Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyến nghị nên duy trì một giờ thức dậy cố định, ngay cả khi bạn có một đêm ngủ không ngon giấc trước đó.