Hiểm họa khó lường dưới những tuyến đường ngập nước

Khi mưa lớn kéo dài, nước không kịp thoát gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, bên dưới những đoạn đường ngập nước có thể tiềm ẩn các mối nguy hiểm khó nhận biết như hố ga mất nắp, miệng cống thoát nước, ổ gà, hố sâu hoặc mặt đường bị sụt lún. Người đi bộ và người điều khiển phương tiện rất dễ trượt ngã, mất lái, thậm chí bị dòng nước cuốn trôi, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Tình trạng ngập sâu trên đường Đồng Khởi, khu vực Biên Hòa (cũ), gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông (Ảnh tư liệu: Báo Người Lao Động).

Bên cạnh đó, nguy cơ điện giật từ các hệ thống điện, dây dẫn, thiết bị điện bị hư hỏng, rò rỉ khi tiếp xúc với nước cũng là mối đe dọa nghiêm trọng. Đặc biệt, trẻ em, người cao tuổi và những người thiếu kỹ năng phòng tránh rất dễ gặp nguy hiểm khi di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Trước những nguy cơ trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế ra đường khi mưa lớn; tuyệt đối không cố điều khiển phương tiện qua những đoạn đường ngập sâu, không xác định được độ sâu hoặc có dòng nước chảy mạnh. Không đi bộ, vui chơi tại các khu vực ngập nước, gần miệng cống, hố ga, kênh, rạch; không tiếp xúc với dây điện đứt, trụ điện, tủ điện hoặc các thiết bị điện có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, chủ động kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, quản lý chặt chẽ trẻ em và chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn khi nước dâng cao.

Khi phát hiện người bị nạn trong khu vực ngập nước, cần nhanh chóng hô hoán, cảnh báo những người xung quanh và gọi 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ kịp thời. Tuyệt đối không tự ý lao xuống dòng nước chảy xiết hoặc tiếp cận khu vực có nguy cơ rò rỉ điện khi chưa bảo đảm an toàn.

Mưa lớn, ngập đường có thể xảy ra bất ngờ, nhưng những tai nạn, sự cố hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh. Đừng vì một phút chủ quan mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.