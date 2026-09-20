Hiểm họa cháy nổ pin Lithium-ion khi sạc ở đầu giường và giải pháp bố trí trạm sạc an toàn

Sạc điện thoại di động trực tiếp trên giường ngủ hoặc cắm sạc ngay sát gối là thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn hiểm họa lớn về cháy nổ và an toàn điện. Sự cố hỏa hoạn tại căn hộ tầng 12 thuộc khu chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân đã gióng lên hồi chuông cảnh báo thực tế. Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định do chập điện từ chính ổ cắm sạc điện thoại, khiến ngọn lửa bùng phát thiêu rụi toàn bộ chăn đệm trong phòng ngủ.

Cơ chế thoát nhiệt của pin Lithium-ion trên bề mặt vải

Về mặt kỹ thuật, quá trình tiếp nhận dòng điện của pin Lithium-ion cùng củ sạc luôn sản sinh ra một lượng nhiệt năng đáng kể. Khi đặt điện thoại trên bề mặt đệm, ga giường hoặc dưới gối, các lớp vải bông dày đóng vai trò như vật liệu cách nhiệt, ngăn chặn hoàn toàn quá trình đối lưu và tản nhiệt tự nhiên ra môi trường xung quanh.

Sự bí nhiệt liên tục khiến nhiệt độ bên trong lõi pin tăng vọt, kích hoạt hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway). Tình trạng này khiến các cấu trúc hóa học phân rã không kiểm soát, sinh nhiệt nhanh hơn tốc độ tỏa nhiệt, dẫn đến phồng pin, nóng chảy linh kiện và phát nổ tức thì.

Đánh giá về rủi ro này, ông Paul Shaw, Trưởng bộ phận điều tra hỏa hoạn thuộc Cơ quan Cứu hỏa Staffordshire (Anh), nhấn mạnh rằng đệm và ga trải giường làm từ sợi vải bông là những vật liệu cực kỳ dễ bắt lửa. Khi xảy ra tia lửa điện hoặc tế bào pin phát nổ, ngọn lửa sẽ bắt vào vải và bùng phát trên diện rộng chỉ sau vài giây.

Rủi ro từ phản ứng sinh học và thói quen ban đêm

Bên cạnh nguy cơ quá nhiệt cơ học, yếu tố sinh học của con người trong lúc ngủ cũng làm tăng mức độ nguy hiểm. Theo Cơ quan Cứu hỏa Kent (Anh), khứu giác của con người hoàn toàn ngưng hoạt động khi bước vào trạng thái ngủ sâu. Do đó, nếu củ sạc hoặc pin phát hỏa âm ỉ tạo ra khói khét ở đầu giường, người nằm cạnh không thể tự thức giấc bằng phản xạ ngửi cho đến khi khí độc và ngọn lửa đã lan rộng.

Ngoài ra, thói quen cắm sạc ngay sát chỗ nằm còn làm gia tăng nguy cơ rò rỉ điện. Các thao tác trở mình vô thức trong đêm dễ đè bẹp, bẻ gập hoặc làm đứt gãy lõi đồng bên trong cáp sạc, tạo ra hiện tượng hồ quang điện gây giật hoặc bén lửa.

Để ngăn ngừa rủi ro, ngay trong tài liệu hướng dẫn sử dụng chính thức, hãng công nghệ Apple đã đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt: người dùng tuyệt đối không nằm hoặc ngủ đè lên thiết bị, củ sạc, đồng thời không đặt các bộ phận này dưới chăn, gối hay cơ thể khi đang kết nối nguồn điện.

Quy chuẩn bố trí vị trí nạp điện an toàn

Các chuyên gia từ Cơ quan Phòng cháy Cứu nạn Tây Yorkshire (Anh) khuyến cáo thiết bị thông minh cần được đặt sạc trên các bề mặt phẳng, cứng như mặt bàn gỗ, bàn làm việc hoặc kệ sách kim loại. Những vật liệu này có khả năng dẫn và tản nhiệt tốt, ngăn chặn việc tích tụ nhiệt lượng nguy hiểm.

Đối với khu vực phòng ngủ, nếu bắt buộc phải cắm sạc qua đêm, khoảng cách an toàn tối thiểu từ thiết bị đến đệm nằm là 1 đến 2 mét, đồng thời phải dọn dẹp sạch các vật dụng dễ cháy xung quanh như rèm cửa hoặc sách báo. Giải pháp triệt để nhất là thiết lập một trạm sạc cố định tại phòng khách hoặc khu vực hành lang thoáng khí.

Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật hỗ trợ

Để tối ưu hóa an toàn điện năng, người dùng cần tuân thủ thêm các quy tắc vận hành sau:

Tiêu chuẩn phụ kiện: Chỉ sử dụng củ sạc và dây cáp chính hãng hoặc đạt các chứng nhận an toàn quốc tế nghiêm ngặt như MFi, CE, UL. Các phụ kiện này được tích hợp vi mạch bảo vệ tự ngắt khi phát hiện quá tải hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn.

Tản nhiệt vật lý: Tháo bỏ ốp lưng dày bằng nhựa hoặc silicon trong lúc sạc để lưng máy tiếp xúc trực tiếp với không khí, hỗ trợ tản nhiệt nhanh.

Quản lý phần mềm: Kích hoạt tính năng Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging) trên hệ điều hành để thiết bị tự động điều tiết tốc độ nạp dòng điện sau khi pin đạt mức 80%.

Khung thời gian nạp điện: Hạn chế cắm sạc xuyên đêm; ưu tiên nạp điện trong thời gian thức để kịp thời xử lý ngắt nguồn điện nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.