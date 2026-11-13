Hiểm họa cháy, nổ do bất cẩn khi hàn, cắt kim loại

Vụ cháy xảy ra ngày 5/7/2026 tại kho chứa hàng hóa của gia đình ông Nguyễn Hữu S., tổ dân phố Thượng Mão, phường Mão Điền gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngọn lửa thiêu rụi một phần nhà kho, nhà xưởng cùng nhiều hàng hóa, tài sản.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc anh Nguyễn Hữu Tr. (sinh năm 1992), cùng ở tổ dân phố Thượng Mão không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại sửa chữa kho hàng bên cạnh. Hoạt động hàn, cắt diễn ra ngay cạnh khu vực chứa hàng hóa, chủ yếu là vỏ chăn, màn, đồ dùng phục vụ sinh hoạt... khiến tia lửa bén vào gây hỏa hoạn. Với hành vi vi phạm này, Giám đốc Công an thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng.

Anh Ngọ Văn Q. tái hiện lại hoạt động hàn, cắt kim loại gây cháy khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Trước đó, vụ cháy xảy ra chiều 12/1/2026 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Nàng tiên cá, thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm gây thiệt hại tài sản hơn 855 triệu đồng. Thời điểm này, cơ sở đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa các hạng mục. Quá trình thi công, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định nguyên nhân vụ cháy do người thợ hàn, cắt kim loại khi sửa chữa công trình đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 11/5, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Ngọ Văn Q. (sinh năm 1983), thôn Thống Nhất, xã Xuân Cẩm về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thọ, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố), đây là 2 trong số nhiều vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn trong quá trình hàn, cắt kim loại trong vài năm gần đây. Do hoạt động này tạo ra nhiệt độ cao và các tia lửa bắn ra xung quanh, nếu không được che chắn, kiểm soát đúng cách, có thể bén vào những vật liệu dễ cháy như vải, giấy, gỗ... gây cháy và cháy lan rất nhanh.

Vì vậy, việc kiểm soát an toàn phòng cháy, chữa cháy cần được thực hiện nghiêm túc trong mọi công đoạn thi công. Các cơ sở cần lựa chọn thợ hàn, cắt kim loại có chuyên môn, được đào tạo về an toàn lao động và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bố trí người giám sát, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, kịp thời xử lý khi có sự cố.

Qua khảo sát của cơ quan chức năng, một số cơ sở hàn, cắt kim loại chưa trang bị bình chữa cháy; người lao động chưa nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm các quy định an toàn phòng cháy. Nhiều thợ hàn là lao động tự do, học nghề theo hình thức tự phát nên việc quản lý, tuyên truyền, huấn luyện còn gặp khó khăn.

Để nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, công an các xã, phường đã tham mưu với UBND phường tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy. Phường Mão Điền vừa tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy cho hàng trăm người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng ứng phó của mỗi người, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

10 tháng năm 2026, toàn thành phố xảy ra 4 vụ cháy do hàn, cắt kim loại. Theo ông Ngô Mạnh Quý, thợ hàn bậc 7 ở phường Bắc Giang, có 34 năm kinh nghiệm làm nghề, quá trình hàn, cắt kim loại nếu không kiểm tra, làm sạch khu vực xung quanh rất dễ phát sinh nguy cơ cháy. Ông Quý phân tích: “Khi hàn, cắt kim loại, các hạt kim loại nóng chảy có nhiệt độ cao bắn ra xung quanh, nếu gặp những vật liệu như bông, vải, sợi, giấy, nệm mút rất dễ gây cháy”.

Công an thành phố đã giao Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và công an các xã, phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người làm nghề hàn, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống cháy, nổ. Người tham gia được trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống cháy giả định và thực hiện các kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. Kết quả tập huấn được kiểm tra, đánh giá làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo quy định.

Ước tính, toàn thành phố hiện có hàng nghìn người làm nghề hàn, cắt kim loại, chủ yếu tại các xưởng cơ khí nhỏ lẻ hoặc hoạt động tự do. Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) khuyến cáo chủ cơ sở và người lao động phải thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trước khi hàn, cắt cần kiểm tra, dọn dẹp khu vực làm việc, di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi vị trí thi công; sử dụng vật liệu không cháy để che chắn, ngăn tia lửa và vảy hàn bắn ra xung quanh. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và bố trí người giám sát trong quá trình thực hiện.

Người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động hàn, cắt kim loại cần xây dựng, phổ biến nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động và kiểm tra việc chấp hành. Bản thân người thợ phải nắm vững đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của công việc, biết sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, không tiến hành hàn, cắt khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Sau khi kết thúc công việc, cần kiểm tra khu vực thi công để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy còn tiềm ẩn. Chủ cơ sở và người lao động cần nâng cao trách nhiệm, chủ động nhận diện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ. Tuân thủ quy định an toàn, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy không chỉ là yêu cầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.