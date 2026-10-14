Hiếm gặp: Song thai phát triển và chào đời từ hai tử cung riêng biệt

Ngày 14/10, Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) thông tin về trường hợp sản phụ N.T.P.L. (32 tuổi, ở Đồng Tháp) mang song thai trong hai tử cung riêng biệt.

Theo đó, sản phụ có dị dạng tử cung bẩm sinh với hai tử cung và hai cổ tử cung. Trong hai lần mang thai trước, các thai nhi đều phát triển ở tử cung bên phải, sản phụ đã sinh hai bé trai, mỗi bé nặng 3.900g.

Ở lần mang thai thứ ba, chị L. thụ thai tự nhiên và mang song thai. Hai thai nhi phát triển trong hai tử cung riêng biệt, mỗi thai có bánh nhau và túi ối riêng.

Trong thai kỳ, tình trạng của sản phụ và hai thai nhi nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, do cấu tạo tử cung đặc biệt, người mẹ gặp khó khăn trong việc nằm và ngủ. Gần cuối thai kỳ, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ để theo dõi và chăm sóc.

Sản phụ chụp ảnh cùng các y bác sĩ sau ca sinh. Ảnh: BVCC

Sản phụ có tiền sử hai lần sinh mổ. Khi thai được 36 tuần 1 ngày, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai vào ngày 9/10.

Hai bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.950g và 2.500g. Sau sinh, bé đầu khóc to và được ở cùng mẹ. Bé thứ hai có tiếng khóc yếu hơn nên được chuyển đến khoa sơ sinh để theo dõi.

Sau 5 ngày, sản phụ được xuất viện cùng bé đầu. Bé thứ hai tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, dự kiến xuất viện trong những ngày tiếp theo nếu sức khỏe ổn định.