Hiếm gặp: Một bé trai được công nhận có 3 cha mẹ hợp pháp

Theo Reuters, một bé trai sinh ra tại Đức và hiện sống tại thành phố Bari, Italy cùng hai người đàn ông đã kết hôn. Một trong hai người là cha ruột của bé, có con với một người bạn nữ của cặp đôi.

Người cha còn lại mang hai quốc tịch Italy và Đức đã nhận con nuôi theo luật pháp Đức, sau đó đề nghị Italy công nhận việc nhận con nuôi này.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương ban đầu từ chối yêu cầu, do nghi ngờ đứa trẻ được sinh ra thông qua hình thức mang thai hộ ở nước ngoài. Đây là hoạt động đã bị chính phủ bảo thủ Italy hình sự hóa.

Sau đó, Tòa phúc thẩm tại thành phố Bari, miền Nam Italy, đảo ngược quyết định trên, xác định gia đình không có thỏa thuận mang thai hộ.

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Phán quyết đã có hiệu lực cuối cùng, đồng nghĩa Italy công nhận tình trạng pháp lý của đứa trẻ tương tự Đức: có hai người cha và một người mẹ.

“Ở đây không có thỏa thuận mang thai hộ bí mật nào. Đây là trường hợp ba người đều muốn làm cha mẹ của đứa trẻ và tòa án đã công nhận điều đó”, luật sư Manfredi nói với Reuters.

Phán quyết được đưa ra từ tháng 1, nhưng đến tháng 5 mới được công bố rộng rãi, đúng dịp Italy đánh dấu 10 năm Quốc hội nước này bỏ phiếu hợp pháp hóa quan hệ kết hợp dân sự giữa những người cùng giới.

Pro Vita & Famiglia, một tổ chức Công giáo vận động bảo vệ những giá trị gia đình mà họ gọi là truyền thống, đã lên án quyết định của tòa án.

Tổ chức này cho rằng việc công nhận pháp lý các mối quan hệ đồng giới đã làm đảo lộn luật gia đình, khiến trẻ vị thành niên có nguy cơ trở thành đối tượng của nhiều thử nghiệm xã hội và tư tưởng.