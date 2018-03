Hi hữu: Cơ quan thi hành án phải bồi thường 17 tỷ đồng cho một người dân

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên chi cục Thi hành án (THA) dân sự TP. Đà lạt phải bồi thường hơn 17 tỷ đồng cho một người dân vì chấp hành viên của cơ quan này ra quyết định trái pháp luật.

Ngày 30/3, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa vụ án Nguyễn Long Vân, nguyên Chấp hành viên chi cục THA dân sự TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phạm tội Ra quyết định trái pháp luật, ra xét xử.

Theo cáo trạng của VKSNDTC, Nguyễn Long Vân (nguyên Chấp hành viên (CHV) thuộc chi cục THA dân sự TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị cáo buộc khi tiến hành thủ tục kê biên và định giá đất của bà Phạm Thị Hồng (80 tuổi, địa chỉ 357 Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt) đã không mời đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Đà Lạt (là nơi có đất bị kê biên, định giá) tham gia việc kê biên và định giá tài sản, trong khi pháp luật quy định đây là các thành phần bắt buộc phải tham gia.

Bị cáo Vân tại tòa

Bị cáo Vân không tống đạt hợp lệ Thông báo về việc kê biên, định giá tài sản cho người phải thi hành án dẫn đến hậu quả là bà này không được tham gia vào thủ tục kê biên, định giá và bán đấu giá tài sản. Không thông báo về việc kê biên tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, không thực hiện việc niêm yết về kê biên tài sản tại trụ sở cơ quan thi hành án và UBND phường 2 là nơi có đất bị kê biên trong khi pháp luật buộc phải thực hiện các thủ tục này.

Ngoài ra, khi định giá tài sản, CHV Vân với tư cách là Chủ tịch Hội đồng định giá đã cho áp dụng văn bản quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hết hiệu lực pháp luật.

Hội đồng định giá do Vân làm Chủ tịch tiến hành việc định giá lần đầu nhưng lại áp dụng biên bản định giá do một Hội đồng định giá khác thực hiện (đã giảm 10% do định giá lại vì bán đấu giá không thành), trong khi biên bản định giá này đã hết hiệu lực do có quyết định giải tỏa kê biên trước đó. Các sai phạm nêu trên của CHV Vân đã dẫn đến thiệt hại cho bà Hồng hơn 17 tỷ đồng.

Bị cáo Vân bị truy tố ở khoản 3, Điều 296, Bộ luật Hình sự 2009 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vân 3 năm tù cho hưởng án treo. Khi phạm tội, bị cáo Vân là CHV của chi cục THA dân sự TP.Đà Lạt nên buộc chi cục THA dân sự TP.Đà Lạt phải bồi thường số tiền 17 tỷ đồng cho bà Hồng.

Luật sư Nguyễn Đình Hải (đoàn Luật sư Đồng Nai) cho rằng, bị cáo Vân bị TAND tỉnh Lâm Đồng phán quyết có tội ra quyết định trái pháp luật trong quá trình kê biên, định giá và bán đấu giá tài sản của công dân. Tuy nhiên, HĐXX lại không tuyên hủy các quyết định trái pháp luật mà bị cáo đã ban hành mà thay vào đó lại tuyên chi cục THA dân sự TP.Đà Lạt phải bồi thường là điều bất hợp lý. Đáng lý ra, HĐXX phải tuyên hủy các quyết định trái pháp luật đó và tiến hành kê biên định giá và bán đấu giá lại từ đầu.

Xuân Hòa