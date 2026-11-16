HHT hưởng ứng Cuộc thi 'Chọn nghề, chọn tương lai' năm 2026

Sinh viên HHT bày tỏ quyết tâm đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Chiều 16/11, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026 do Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ GD&ĐT) tổ chức.

Cuộc thi hướng tới khuyến khích học sinh, sinh viên và giảng viên chia sẻ những câu chuyện chân thực về lựa chọn nghề nghiệp thông qua các video ngắn. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả và giúp người học có thêm thông tin, cơ sở để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng tương lai.

Đại biểu dự chương trình.

Tại lễ phát động, Đoàn Thanh niên HHT phổ biến thể lệ, đồng thời phát động phong trào “Câu chuyện nghề của tôi” trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường.

Phát biểu tại chương trình, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của cuộc thi trong việc nâng cao nhận thức, định hướng nghề nghiệp cho người học.

Theo Hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh, thực tế vẫn có sinh viên gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp do lựa chọn ngành học, nghề nghiệp chưa phù hợp với năng lực và sở thích. Vì vậy, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là cơ hội để người học nhìn nhận rõ hơn về bản thân, từ đó có quyết định đúng đắn trong lựa chọn ngành nghề và cơ sở đào tạo.

NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu tại lễ hưởng ứng phát động.

Nhà trường kỳ vọng có khoảng 20-30 sản phẩm tham gia cuộc thi. Với hình thức dự thi bằng video dài từ 1 phút đến 1 phút 30 giây; định dạng MP4/MOV; độ phân giải Full HD (1080p); dung lượng tối đa 300MB. Khuyến khích có phụ đề tiếng Việt. Cho phép sử dụng đồ họa và công cụ AI hỗ trợ kỹ thuật (phải khai báo); không sử dụng AI giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu.

Vì vậy, học sinh- sinh viên có thể chia sẻ lý do lựa chọn ngành học, những trải nghiệm trong quá trình học nghề, khó khăn đã vượt qua hoặc hành trình theo đuổi công việc yêu thích.

Dẫn chứng từ thực tế đào tạo tại trường, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh chia sẻ câu chuyện của một số sinh viên có hành trình lựa chọn nghề nghiệp đáng chú ý. Trong đó, có trường hợp sinh viên phải thuyết phục gia đình để được theo học ngành mình yêu thích; có sinh viên từng lựa chọn nghề làm đẹp theo định hướng của gia đình nhưng sau nửa năm đã chủ động chuyển sang học điện công nghiệp và đạt thành tích cao tại các kỳ thi kỹ năng nghề.

Theo Hiệu trưởng HHT, những câu chuyện giản dị nhưng chân thực như vậy có thể trở thành chất liệu tốt cho các sản phẩm dự thi, góp phần truyền cảm hứng và giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị của việc lựa chọn đúng nghề, kiên trì với mục tiêu đã chọn.

Lãnh đạo nhà trường cũng khuyến khích giảng viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia, đầu tư nội dung và cách thể hiện cho các sản phẩm. Đồng thời, chủ động chia sẻ video trên mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện nghề ý nghĩa tới cộng đồng.

Theo thông tin về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi có giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, giải Nhì 20 triệu đồng, giải Ba 10 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng phụ.

Đại biểu cùng đại diện Đoàn Thanh niên HHT tặng hoa, chụp ảnh cùng các diễn giả.

Sau phần phổ biến thể lệ, chương trình tiếp tục với hoạt động giao lưu “Câu chuyện nghề của tôi”, có sự tham gia của bốn diễn giả đại diện cho các chặng đường khác nhau trong hành trình học tập và lập nghiệp: thầy Nguyễn Hữu Hiếu, giảng viên Khoa Công nghệ Ô tô, cựu sinh viên nhà trường; em Đỗ Văn Minh, tân sinh viên lớp KTĐT 2 - K17; em Vũ Thu Hường, sinh viên Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử; anh Đỗ Công Minh, cựu sinh viên lớp Ô tô 7 - K9.

Thông qua những chia sẻ từ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên, chương trình góp phần giúp người học có thêm góc nhìn thực tế về lựa chọn nghề nghiệp, quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.