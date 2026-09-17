HHT hướng tới Trung tâm Quốc gia đào tạo nghề chất lượng cao

Đại biểu dự chương trình.

Sáng 17/9, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo Đề án phát triển nhà trường trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, thực hiện chức năng Trung tâm Quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao đến năm 2030.

Hướng tới quy mô 16.000 - 17.000 người học

Theo TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, trước yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và phương thức đào tạo. Việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường liên kết nhà trường - doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Thủ đô và cả nước.

TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Nhà trường hiện có 3 cơ sở với tổng diện tích hơn 310.435m², tạo điều kiện mở rộng quy mô và đầu tư cơ sở vật chất. Cùng với đó, trường có mạng lưới doanh nghiệp hợp tác, triển khai đào tạo theo đơn đặt hàng; đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa và nhà trường đang đào tạo nhiều ngành, nghề công nghệ cao.

Theo Đề án, đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu quy mô đào tạo 16.000–17.000 học sinh, sinh viên, mở rộng tuyển sinh trong nước và quốc tế; hướng tới tự chủ tài chính toàn phần và triển khai hợp tác công - tư (PPP) để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và chương trình đào tạo. Về chương trình, 90% ngành, nghề được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia; biên soạn mới 3–5 chương trình đào tạo theo hướng công nghệ cao, tích hợp kỹ năng số và kỹ năng xanh.

Nhà trường đặt mục tiêu 100% nhà giáo đạt chuẩn, trong đó giáo viên dạy nghề trọng điểm có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Toàn trường được chuyển đổi số, phát triển quản trị thông minh và đào tạo trực tuyến tích hợp, hướng tới mô hình trường học số vào năm 2030. Đối với người học, mục tiêu đặt ra là 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; có kỹ năng công nghệ thông tin đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương, ngoại ngữ B1 và từng bước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Trường cũng hướng tới 100% chương trình đào tạo nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong nước, trong đó một số nghề đạt kiểm định quốc tế.

Quang cảnh hội nghị góp ý cho đề án.

Đến năm 2030, nhà trường dự kiến phát triển ít nhất 15 ngành, nghề trọng điểm, trong đó 3–5 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh trong khu vực. Các ngành mới được định hướng gắn với xu thế khoa học - công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật hàng không, thiết kế chip bán dẫn, robot và IoT, UAV, phát triển bền vững, kỹ thuật đường sắt cao tốc...

Cụ thể hóa tiêu chí, xây dựng lộ trình

Theo Đề án, Trung tâm Quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao sẽ không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến phát triển kỹ năng nghề và khoa học - công nghệ. Trung tâm dự kiến tổ chức đào tạo 4 cấp trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học nghề; tổ chức thực hành, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu, nâng cao; đào tạo các ngành, nghề mới, nghề của tương lai và các chương trình chất lượng cao.

Cùng với đó là thí điểm, thử nghiệm các chương trình đào tạo mới; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và hướng tới trở thành Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Trung tâm cũng dự kiến tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Ông Đào Trọng Độ - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT).

Đánh giá cao tính chủ động của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trong xây dựng Đề án, ông Đào Trọng Độ - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) gợi mở nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các căn cứ chính trị, pháp lý và những định hướng mới về phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông Độ, Đề án cần cập nhật các nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ; đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa mục tiêu phát triển nhà trường với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và định hướng xây dựng Trung tâm Quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Ông Độ cho biết, Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển các trường cao đẳng chất lượng cao. Vì vậy, nhà trường cần nghiên cứu, đối chiếu các tiêu chí để cụ thể hóa trong Đề án, nhất là về ngành, nghề trọng điểm, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, trung tâm dịch vụ hỗ trợ người học và không gian để doanh nghiệp tham gia đầu tư, đào tạo.

Đại diện Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đề nghị nhà trường xây dựng bảng đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những tiêu chí chưa đạt cần xác định giải pháp, nguồn lực và thời gian hoàn thiện; những tiêu chí đã đạt cần tiếp tục nâng cấp để hướng tới chất lượng cao, gắn với lộ trình cụ thể đến năm 2030.

Về kiểm định, ông Độ lưu ý cần xác định rõ tiêu chí, thời hạn kiểm định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các chương trình đào tạo chất lượng cao. Đây là căn cứ để nhà trường chủ động kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và chương trình đào tạo. Đề án cũng cần làm rõ chuẩn về đội ngũ nhà giáo, tăng cường nguồn lực xã hội và nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo. Theo đó, hợp tác doanh nghiệp cần được mở rộng từ tiếp nhận thực hành, thực tập sang tham gia xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá năng lực và đầu tư cho hoạt động đào tạo.

Ông Độ đề nghị nhà trường đưa mức độ hài lòng của người học và doanh nghiệp đối với chất lượng, sản phẩm đào tạo thành một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Đối với các ngành, nghề mũi nhọn, nhà trường cần xác định những chương trình có khả năng tiếp cận chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể về chương trình, đội ngũ, cơ sở vật chất, kiểm định và hợp tác quốc tế.

Tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai

Để triển khai Đề án, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội kiến nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tại cả 3 cơ sở, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo Kế hoạch số 115 (ngày 25/4/2025) và Quyết định số 520 (ngày 24/1/2025) của UBND TP Hà Nội. Nhà trường cũng đề nghị bố trí kinh phí và hướng dẫn nâng cấp tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 70 vào khuôn viên trường, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn và phòng, chống ngập lụt.

Đại diện Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam góp ý cho đề án.

Một số khó khăn được nhà trường nêu liên quan đến hồ sơ đất đai của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Môi trường Hà Nội từ năm 2004 bị thất lạc; các phường mới được giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức còn gặp khó khăn về nhân lực, kinh nghiệm. Từ tháng 1/2026 đến nay, nhà trường đã làm việc với các phòng chuyên môn của 3 phường Xuân Phương, Từ Liêm và Thanh Xuân để xử lý các nội dung liên quan. Việc tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, đất đai và hạ tầng được xác định là điều kiện quan trọng để nhà trường tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô và thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các đơn vị cũng đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện Đề án, tập trung vào chức năng của Trung tâm Quốc gia, tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, phát triển ngành, nghề trọng điểm và các chương trình đào tạo mới. Các ý kiến đồng thời đề nghị nhà trường làm rõ lộ trình, nguồn lực thực hiện đến năm 2030; tăng cường liên kết doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; chú trọng chuẩn hóa đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, kiểm định chất lượng và hợp tác quốc tế.