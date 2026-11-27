Sơ đồ giá cổ phiếu HHP trên TradingView.

Trên thị trường, vào ngày 5/11/2026 giá mở cửa của HHP là 19.300 đồng/cổ phiếu và đóng cửa ở mốc 18.000 đồng/cổ phiếu và đến ngày 9/11, giá cổ phiếu này giảm về còn 15.600 đồng/cổ phiếu.

Tiếp theo từ ngày 10/11 giá cổ phiếu HHP tiếp tục đà giảm, đỉnh điểm là chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 18 đến ngày 26/11, giá cổ phiếu này giảm về mốc 9.140 đồng/cổ phiếu và đã giảm hơn 50% so với thời điểm đầu tháng 11.

Được biết ngày 16/11 HHP bị phạt với tổng số tiền 242,5 triệu đồng do một số vi phạm liên quan đến công bố thông tin - trong đó, HHP bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin các biên bản, nghị quyết HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ trong giai đoạn 2023-2026; 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại các báo cáo tình hình quản trị công ty ở các kỳ từ năm 2024-2025 và cuối cùng là bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn liên tục, công ty cho biết trong thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có những diễn biến điều chỉnh, áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm cổ phiếu, dòng tiền giao dịch suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và giá cổ phiếu HHP giảm sàn 05 phiên liên tiếp do yếu tố cung cầu thị trường.

Công ty cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy bao bì công nghiệp tại hai nhà máy HHP Paper Hải Phòng và HHP Paper Phú Yên hiện ổn định, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 đã được công ty công bố ngày 30/10/2026, doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 839,39 tỷ đồng, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 13,46 tỷ đồng, tăng 37,28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 09 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của HHP đạt 2.442,54 tỷ đồng, tăng 5,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 45,36 tỷ đồng, tăng 7,27% so với cùng kỳ năm 2025.

HHP cho biết công ty tiếp tục tập trung triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với các thông tin liên quan đến công tác quản trị và việc chấp hành các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, công ty nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng công bố thông tin.